PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY

Fiche récapitulative
The project relates to the development of new functionalities of the digital platforms and solutions managed by the promoter to achieve readiness for launch, expand the scope of services provided, facilitate on boarding of the Public Administrations, accelerate adoption by citizens and improve user experience.
The ugrade of an innovative single digital platform will enhance the use of cashless payments between public entities and citizens/businesses to settle their financial obligations towards the public administration for services provided. The project is fully in line with the eGovernment Action Plan 2016-2020 of the European Union aimed at accelerating the digital transformation of government. The payment system facilitates the interaction of citizens and business with public administrations, in line with the policy priority of the action plan. Additionally, high-quality public services will be created to include a convenient way of payment, especially if these services are provided digitally. Thus, the project is essential to improve the quality of public services in Italy.
The project relates to software development activities that are not included in Annexes I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, therefore the project would not to require a mandatory EIA. In addition, the project activities will be carried out in existing facilities already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. The full environmental details will be assessed during the project due diligence.
The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.