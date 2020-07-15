10,2 milliards d’EUR pour des financements en faveur de la santé publique et des entreprises en réponse à la pandémie de COVID-19

5,2 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux dispositifs de financement du secteur privé

2 milliards d’EUR en faveur d’investissements ayant trait à l’énergie et à l’efficacité énergétique dans le monde entier

Des millions de navetteurs bénéficieront de 1,9 milliard d’EUR d’investissements dans les transports urbains en Europe, en Asie et en Afrique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 16,6 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de projets mis en œuvre en Europe et dans le monde entier. Ces ressources incluent plus de 10 milliards d’EUR d’investissements en lien avec le COVID-19 destinés à améliorer la santé publique, à consolider les services publics et à soutenir les investissements d’entreprises dans des secteurs touchés par la pandémie.

Le Conseil d’administration de la BEI, qui s’est réuni en visioconférence, a aussi accordé des investissements dans des projets liés au climat, aux transports, à l’énergie propre et au logement en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

« La pandémie de COVID-19 a peut-être, pour le moment, été en grande partie endiguée en Europe, mais le nombre d’entreprises profondément affectées par la crise continue d’augmenter et celui des personnes infectées et gravement malades progresse rapidement sur d’autres continents. La BEI travaille avec des centaines de partenaires des secteurs privé et public dans le monde pour repérer là où son aide est la plus nécessaire et elle s’assure que les financements sont acheminés rapidement. Les approbations de ce jour ont porté à 19 milliards d’EUR le volume des financements mis à disposition par la BEI depuis le début de cette crise. En fin de semaine, les dirigeants européens examineront comment la BEI peut renforcer le concours qu’elle apporte à des investissements essentiels pour réduire les incidences du COVID-19, lutter contre les changements climatiques et reconstruire une économie européenne solide et compétitive », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

10,2 milliards d’EUR pour aider les entreprises et le secteur public à faire face à la pandémie

Le Conseil d’administration a approuvé de nouveaux financements à hauteur de 10,2 milliards d’EUR afin d’améliorer la réponse apportée au COVID-19 sur le plan de la santé publique, de garantir que les services publics clés peuvent s’adapter à de nouveaux défis et de permettre aux entreprises de survivre aux chocs économiques entraînés par la pandémie et d’investir dans leur avenir.

Ce montant comprend 2 milliards d’EUR destinés à appuyer les investissements en faveur de la santé publique face au COVID-19 en Italie et 1,5 milliard d’EUR visant à aider les autorités locales à mieux réagir face à la pandémie en France.

En outre, 1 milliard d’EUR ont été approuvés pour renforcer la réponse apportée face au COVID-19 par le secteur public en République tchèque, en Hongrie, en Bulgarie, à Chypre, en Roumanie et en Slovaquie, 900 millions d’EUR pour des investissements privés et publics en lien avec les défis posés par le COVID-19 dans les Balkans occidentaux et 800 millions d’EUR pour des investissements d’entreprises liés au COVID-19 en Égypte.

Des entreprises particulièrement touchées par la pandémie en Estonie, en Grèce, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Portugal et en Slovaquie bénéficieront également de nouvelles lignes de crédit ciblées.

À l’extérieur de l’Europe, la BEI permettra aussi à des entreprises d’Afrique du Nord et subsaharienne, du voisinage oriental et du Caucase du Sud d’accéder à des financements au titre d’un programme de financement régional spécifique lié au COVID-19.

1,9 milliard d’EUR pour renforcer l’efficacité énergétique, réduire les émissions de CO 2 et améliorer l’accès à l’énergie

L’approbation ce jour par la BEI de nouveaux investissements dans le chauffage urbain en France et aux Pays-Bas permettra de réduire considérablement la facture énergétique et les émissions de CO 2 .

La BEI a accordé 900 millions d’EUR de nouveaux investissements dans l’énergie verte en Italie et en Espagne et appuyé une nouvelle liaison énergétique transfrontalière entre la Grèce et la Macédoine du Nord afin de réduire les émissions de CO 2 et de mettre progressivement un terme à l’utilisation de lignite.

La BEI a également approuvé le financement de deux nouvelles interconnexions électriques au Mali et à Madagascar afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, de renforcer l’accès à l’énergie et d’accroître l’utilisation de sources d’énergie moins onéreuses. Au Mali, la capitale Bamako sera raccordée au Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain et à de nouvelles sources d’énergie renouvelables issues de l’ensemble de la région.

La production d’électricité durable sera renforcée en Colombie, en Équateur et au Mexique dans le cadre d’un nouveau programme de financement approuvé par la BEI.

Amélioration des transports urbains et de l’acheminement du fret vert

La BEI ayant apporté son concours à un nouvel investissement à l’appui de Cracovie, les navetteurs et les résidents de la ville bénéficieront de transports publics améliorés et plus propres.

La BEI a aussi approuvé un nouveau soutien de 1,1 milliard d’EUR qui transformera les transports publics dans des villes d’Égypte et 650 millions d’EUR pour la construction de deux nouvelles lignes de métro comptant 30 stations dans la ville de Kanpur en Inde.

La modernisation du port fluvial de Duisbourg, autre projet appuyé par la BEI ce jour, permettra de renforcer la logistique fluviale, ferroviaire et routière en Europe et de réduire les émissions de CO 2 .

Amélioration de l’aménagement urbain et du logement social

Des milliers de familles bénéficieront de nouveaux investissements dans des logements sociaux économes en énergie en Allemagne et de logements à faible consommation d’énergie au Kenya.

Un nouveau projet visant à accélérer les investissements dans des projets durables à Barcelone contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à réduire de moitié les émissions de CO 2 par habitant dans la capitale catalane.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI à la suite d’une évaluation favorable par le comité d’investissement du FEIS