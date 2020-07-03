©Artur D/ Unsplash

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est l’un des principaux bailleurs de fonds pour le financement de l’action en faveur du climat, a signé aujourd’hui trois accords avec des innovateurs européens de premier plan pour collaborer à l’élaboration et au financement potentiel de nouveaux projets visant à lutter contre les changements climatiques. Dans le cadre d’un partenariat avec la Commission européenne mis en place par le biais du volet « Services de conseil » du dispositif InnovFin, la BEI fournira des conseils financiers stratégiques à Renfuel (Suède), Bioforever (Pays-Bas) et Magaldi (Italie) et aidera ces entreprises à préparer leurs projets relatifs à l’action pour le climat en vue d’un financement potentiel.

Les trois projets visés mettent au point des installations de démonstration innovantes et inédites pour lutter contre les changements climatiques :

Renfuel Lignolproduktion AB : cette entreprise a vocation à produire de l’huile de lignine (Lignol®) par la valorisation de la lignine contenue dans la liqueur noire provenant du secteur suédois de la fabrication de pâte à papier. Dans son usine, Renfuel prévoit d’extraire 70 000 tonnes de lignine, ce qui lui permettra de produire environ 185 000 tonnes de Lignol® par an.

Les promoteurs et la BEI, par le biais du volet Services de conseil d’InnovFin, un dispositif soutenu par la Commission européenne pour aider les entreprises à structurer leurs projets afin d’améliorer leur accès aux financements, s’emploieront à mener les projets à maturité. La BEI partagera largement ses connaissances avec chacun des promoteurs et les aidera à appréhender les dispositifs de financement mis à disposition en son sein et en dehors pour permettre à des projets de ce type de voir le jour. En effet, la Banque propose aux entreprises en quête de financements un éventail de possibilités telles que des prêts aux entreprises, des financements sur projet et des prêts d’amorçage-investissement.

Cette assistance au développement de projets (ADP) est mise à la disposition des promoteurs de projets afin d’accroître le potentiel de financement de projets dans les domaines des énergies renouvelables innovantes, du captage et du stockage de carbone, des systèmes énergétiques intelligents et du stockage. L’ADP est financée au titre de l’initiative RNE 300. Ce programme de financement mobilise un soutien global d’environ 2 milliards d’EUR en faveur de technologies innovantes à faibles émissions de carbone et met l’accent sur la démonstration de technologies respectueuses de l’environnement en matière de captage et de stockage du carbone (CSC) et de technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables à l’échelle commerciale au sein de l’UE.

Les futurs projets novateurs relatifs à l’action en faveur du climat pourront également bénéficier de l’assistance au développement de projets, notamment sous la forme d’une assistance technique et de conseils financiers à des étapes clés de leur cycle, au titre du nouveau Fonds pour l’innovation. Cette assistance au développement de projets, qui met fortement l’accent sur un soutien sous la forme de conseils financiers, devrait être mise en œuvre à partir de 2021.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Si nous voulons atteindre nos objectifs ambitieux en matière d’action pour le climat, nous avons besoin de technologies hautement innovantes et de grands projets emblématiques qui sont porteurs d’une valeur ajoutée à l’échelle européenne et capables de réduire sensiblement les émissions. Nos services de conseil jouent un rôle essentiel dans la structuration et la maturation de tels projets innovants dans tous les secteurs, en contribuant à développer leur potentiel de croissance et à faire en sorte qu’ils aient une incidence réellement déterminante. C’est pourquoi je suis très heureux de signer ces accords aujourd’hui. »

Clara De La Torre, directrice générale adjointe de la DG Action pour le climat de la Commission européenne : « Le pacte vert pour l’Europe attache une importance cruciale à un approvisionnement énergétique propre et aux investissements dans l’innovation et les technologies propres pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de climat. Aujourd’hui, avec le soutien financier de la BEI et de la Commission européenne, nous pouvons contribuer à la montée en puissance des technologies à faibles émissions de carbone et faciliter la transition vers la neutralité climatique. Ces projets couronnés de succès visent à nous montrer une voie efficace pour y parvenir. »

Mats Odell, PDG de Renfuel Lignolproduktion AB : « Nous sommes fiers de pouvoir construire, notamment grâce au soutien apporté par la BEI dans le cadre de l’initiative RNE 300 mise en place avec la Commission européenne, la toute première usine de production de Lignol® à grande échelle, dont la production, estimée à 185 000 tonnes par an, devrait démarrer au deuxième trimestre de 2023. »

Mario Magaldi, PDG de Magaldi Power : « Nous sommes extrêmement heureux que la Banque européenne d’investissement ait choisi d’apporter son soutien à Magaldi pour le développement de sa technologie de stockage innovante, appelée STEM ; cette collaboration constituera une nouvelle étape fondamentale pour faciliter notre entrée sur le marché. »

Anton Robek, PDG de Bioforever : « Les projets innovants inédits présentent généralement un profil de risque élevé, ce qui rend l’accès aux financements difficile. En outre, la crise liée à la pandémie de COVID-19 a contraint plusieurs partenaires stratégiques potentiels à mettre l’accent sur l’atténuation des incidences. Il existe donc un risque que la commercialisation de projets innovants contribuant à réduire les émissions de CO 2 soit sérieusement retardée. Par conséquent, nous nous réjouissons vivement du soutien apporté par la BEI pour explorer en détail les possibilités de financement. »

Informations générales

InnovFin – Financement européen de l’innovation

Le dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » est une initiative conjointe du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) et de la Commission européenne au titre du programme Horizon 2020. InnovFin vise à faciliter et à accélérer l’accès aux financements pour les entreprises et autres organismes innovants en Europe. Veuillez cliquer ici pour connaître les produits disponibles au titre du programme InnovFin.

Les services de conseil du dispositif InnovFin aident des contreparties publiques et privées admissibles à renforcer la bancabilité et le potentiel de financement de grands projets complexes et innovants qui nécessitent d’importants investissements à long terme.

Services Conseils financiers en innovation de la BEI : les services Conseils financiers en innovation sont destinés à renforcer la bancabilité et le potentiel de financement de projets innovants ou complexes qui nécessitent d’importants investissements à long terme. Ils fournissent également des conseils visant à améliorer les conditions d’accès aux financements à risque pour la RDI (recherche, développement et innovation) par le biais d’activités transversales.

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) ont lancé le programme InnovFin, qui comprend une panoplie d’instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Les projets innovants impliquant des partenaires publics et privés doivent être bien préparés et structurés avant de pouvoir être présentés à des bailleurs de fonds et investisseurs potentiels. Les services Conseils financiers en innovation aident les promoteurs de ces projets prioritaires dans la préparation d’un plan d’activité viable, en les conseillant quant à la stratégie, à la gouvernance et à la structure financière adéquates.

Les services Conseils financiers en innovation renforcent également le rôle de catalyseur de la BEI en proposant des solutions de financement mobilisant des fonds publics pour attirer des capitaux privés.

https://www.eib.org/fr/products/advising/innovfin-advisory/index.htm

Initiative RNE 300

L’initiative RNE 300 a été l’un des plus grands programmes d’investissement au monde en faveur de projets de démonstration innovants dans le domaine des énergies à faibles émissions de carbone. Il a été conçu comme un catalyseur pour la démonstration de technologies respectueuses de l’environnement en matière de captage et de stockage du carbone (CSC) et de technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables à l’échelle commerciale au sein de l’Union européenne.

L’initiative RNE 300 a été financée par la vente de 300 millions de crédits d’émission provenant de la réserve destinée aux nouveaux entrants (RNE) mise en place pour la troisième phase (2013-2020) du système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Les recettes tirées de ces ventes ont été affectées à des projets sélectionnés dans le cadre de deux appels à propositions, en décembre 2012 et en juillet 2014.

Grâce au redéploiement des fonds non dépensés au titre de l’initiative RNE 300, le dispositif InnovFin va également mettre en place un volet d’assistance au développement de projets (ADP). Il s’agit d’un dispositif d’assistance technique permettant de fournir un soutien non remboursable à des promoteurs de projets afin de renforcer la structure financière et la solidité générale de leurs candidatures.

Renfuel Lignolproduktion AB

RenFuel Lignolproduktion est une entreprise suédoise innovante de production de biocarburants qui, grâce à son produit, le Lignol®, peut apporter une contribution significative aux systèmes de transport du futur, sans combustibles fossiles. La société mère, RenFuel AB, est issue des travaux d’une équipe de recherche de l’université d’Uppsala (2012) qui a développé, à partir de ses connaissances de la chimie verte et de la biomasse forestière, une biohuile renouvelable à base de lignine, appelée Lignol®. Ce produit offre l’avantage que, une fois raffiné en carburant (essence, gazole, Jet A1) selon un procédé de raffinage conventionnel par hydrotraitement, il peut être ajouté, en quantité voulue, dans les moteurs à combustion actuels. Le Lignol® se prête également parfaitement au mélange avec le carburant d’aviation.

Magaldi

Magaldi Power, dont le siège se trouve en Italie, est le leader mondial de la fabrication d’installations industrielles pour la manutention de matériaux à haute température dans les centrales thermiques, les cimenteries, les fonderies et l’industrie minière. Les produits et les usines de Magaldi Power sont présents dans 50 pays répartis sur cinq continents, et l’entreprise détient 250 brevets internationaux. Magaldi a récemment mis au point une technologie innovante pour le stockage d’énergie, appelée STEM. Sa mission consiste à concevoir, fabriquer et commercialiser des systèmes présentant une fiabilité maximale et des composants de qualité capables de fournir des solutions industrielles respectueuses de l’environnement dans le monde entier.

Bioforever

Le projet BIOFOREVER, financé au titre de l’initiative Horizon 2020 (www.bioforever.org) et mis en œuvre

entre septembre 2016 et la fin de décembre 2019, a démontré avec succès que les résidus forestiers et les déchets de bois peuvent être transformés en sucres dérivés du bois présentant un rendement comparable à celui du dextrose (DE95) dans différentes filières de fermentation, pour la génération de composants chimiques renouvelables. Dans le cadre du suivi du projet, Bio Refinery Development BV (BRD) élabore actuellement un projet de démonstration visant à transformer 35 000 tonnes de déchets de bois de consommation en 8 000 tonnes d’éthanol. L’objectif de cette usine de démonstration est d’optimiser le rapport prix/rendement des intrants de matières premières sans compromettre la performance de l’usine et la qualité des produits. Cela devrait faciliter l’expansion future de l’usine en vue d’une exploitation commerciale à grande échelle.