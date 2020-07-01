© Amadeus

La BEI prête 200 millions d’euros à Amadeus IT Group, premier fournisseur de solutions IT pour le secteur du voyage.

Le prêt servira à financer des activités de R-D, notamment en France.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 200 millions d’euros à Amadeus IT Group, premier fournisseur de système mondial de distribution (« SMD ») et de solutions informatiques pour le secteur du voyage à l’échelle mondiale, basé à Madrid. Ce financement porte sur des activités de recherche-développement (R-D), menées notamment dans la technopole de Sophia Antipolis, près de Nice (France), visant la mise au point d’un large éventail de technologies et de fonctionnalités qui serviront dans différents logiciels utilisés par les compagnies aériennes, les aéroports, les agences de voyages et les compagnies ferroviaires. Parmi les nouveaux produits figurent, entre autres, des cadriciels, des outils de migration vers le Cloud, ainsi que des applications de gestion de l’expérience et de la fidélisation des utilisateurs.

Amadeus, le premier investisseur en R-D du secteur européen des solutions informatiques utilisées dans le domaine des voyages, fait figure de chef de file mondial dans la fourniture de technologies destinées à cette filière. L’opération en question illustre la capacité de la BEI à soutenir un leader du marché européen faisant face à la concurrence sur le plan du savoir-faire technologique et de l’innovation. Le prêt BEI proposé devrait également renforcer les efforts que déploie le groupe pour pénétrer de nouveaux marchés connexes et continuer à diversifier ses sources de financement.

En outre, il s’appuie sur les relations existantes entre la BEI et Amadeus. De fait, il s’agirait du troisième prêt consenti à Amadeus ; en 2013, l’entreprise a obtenu un financement de 150 millions d’euros, après un accord de prêt de 200 millions d’euros conclu entre les deux entités en 2012. Ces trois accords visent à soutenir les investissements en R-D et l’innovation dans le secteur du voyage.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation : « La BEI est fière de soutenir durablement un champion européen des solutions informatiques destinées au secteur du voyage et cet accord témoigne que, même dans la conjoncture actuelle difficile, la banque de l’UE est pleinement mobilisée pour remplir sa mission : appuyer en permanence l’investissement et l’innovation en Europe. »

Ana de Pro, directrice financière d’Amadeus, explique pour sa part : « Nous sommes fiers de bénéficier de ce prêt et de poursuivre notre relation positive et fructueuse avec la BEI. Cet événement important témoigne de notre engagement de longue date en faveur de la R-D et de l’innovation pour le secteur du voyage, qui a été la clé de notre succès au fil des ans et qui, nous en sommes certains, continuera à jouer un rôle capital dans notre développement futur. L’investissement dans les technologies et les solutions numériques reste essentiel pour favoriser la compétitivité et le développement industriel dans l’Union européenne. »

Informations générales

À propos d’Amadeus

Les voyages favorisent le progrès. Amadeus favorise les voyages. Grâce aux solutions d’Amadeus, les voyageurs trouvent précisément ce qu’ils recherchent, via les agences de voyage, les moteurs de recherche, les tour-opérateurs, les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels, les sociétés de locations de voitures et les compagnies ferroviaires.

Cela fait plus de 30 ans que la société fait évoluer sa technologie en partenariat avec le secteur du voyage. Elle combine une compréhension approfondie de la façon dont les gens voyagent avec la capacité de concevoir et de fournir les systèmes les plus complexes, les plus fiables et les plus performants dont ses clients ont besoin. Chaque année, elle met en relation plus de 1,6 milliard de personnes avec des prestataires de services de voyage locaux de plus de 190 pays.

Amadeus est une seule et même entreprise, qui compte 19 000 employés répartis dans 70 bureaux. Tournée vers l’international, la société est aussi présente localement, partout où ses clients ont besoin d’elle.

Son objectif est de façonner l’avenir du voyage. Sa vocation est de concevoir des technologies plus performantes pour des voyages mieux gérés.

Représentée dans l’indice IBEX 35, Amadeus est cotée à la Bourse de Madrid (AMS.MC). La société fait également partie de l’EuroStoxx50 et entre dans le classement du Dow Jones Sustainability Index depuis huit ans.