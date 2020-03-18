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AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 16 000 000 €
Bulgarie : 18 000 000 €
France : 160 000 000 €
Services : 200 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2020 : 6 000 000 €
29/06/2020 : 16 000 000 €
29/06/2020 : 18 000 000 €
29/06/2020 : 160 000 000 €
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02/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Communiqués associés
France: la BEI soutient les activités de R-D d’Amadeus IT Group

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 29/06/2020
20190855
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
AMADEUS IT GROUP SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Research & Development (R&D) activities for the development of a wide variety of new technologies and features that will be used in the different software products by airlines, airports, travel agencies and railway operators. Such R&D activities will be carried out in Europe, with France as main focus, in the period 2020-2021.

The aim is to improve and expand the promoter's product and solution offering. The new developments include, among others, software frameworks, cloud migration tools, customer experience and loyalty management applications.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments for software based R&D projects do not fall under the Annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The related activities take mainly place inside office type of buildings and concern to a large extend the development or new applications. Therefore no particular negative impact on the environment is expected. However such applications can help to optimize operations and to reduce the CO2 emissions.

The promoter is a public company operating in the travel sector, which is exempted from public procurement requirements. The procedures applied will be verified in detail during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Date de publication
2 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130262684
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190855
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
France
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI INNOVATIVE SOLUTIONS
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164264432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190855
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
France
Allemagne
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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