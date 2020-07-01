· Le premier webinaire commun organisé par les deux institutions européennes commence aujourd’hui

· Des conférenciers de haut niveau apporteront des éclairages sur les mesures prises par l’UE pour favoriser la reprise et sur les répercussions de la crise due au COVID-19 sur les politiques énergétiques et la finance durable, notamment

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Mécanisme européen de stabilité (MES) organisent aujourd’hui et demain un séminaire commun en ligne sur les marchés de capitaux au cœur de la crise provoquée par le COVID-19. Destinées à leurs bases d’investisseurs, les interventions du premier jour permettront de connaître le point de vue de différents experts sur les incidences macroéconomiques et structurelles de la crise actuelle, ainsi que sur le rôle de la finance durable dans la reprise économique et sur le rôle des investissements publics et privés dans la poursuite de la transition vers une économie plus verte et à faible émission de carbone. La deuxième journée sera consacrée au thème de la résilience financière de l’Europe, et retracera son évolution, d’une union bancaire vers une union des marchés de capitaux.

Ces deux institutions jouent un rôle essentiel dans la réponse de l’Europe à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Dans le cadre du plan de sauvetage de 540 milliards d’EUR approuvé par le Conseil européen en avril 2020, la BEI a créé un Fonds de garantie européen qui mobilisera jusqu’à 200 milliards d’EUR principalement pour soutenir les PME. Le MES a mis à disposition une ligne de crédit de 240 milliards d’EUR, la ligne de crédit « Pandemic Crisis Support », de soutien face à la pandémie, destinée aux États membres de la zone euro pour couvrir les dépenses de santé directes et indirectes liées au COVID-19.

La BEI apporte au débat son savoir-faire et sa fonction de grand emprunteur multidevises. À ce jour, la banque de l’UE a déjà levé 51,4 milliards d’EUR, soit 85 % du montant total du programme annoncé pour cette année. La BEI est aussi la plus grande institution multilatérale accordant des prêts à des projets ayant trait au changement climatique. En 2019, elle a consacré 31 % de son activité de prêt à des projets liés au climat. Elle s’est engagée à relever son objectif de prêts en faveur de l’action pour le climat et la viabilité environnementale à 50 % d’ici à 2025 et à rendre l’ensemble de son activité de prêt conforme à l’accord de Paris avant la fin de l’année.

Le MES détient un grand savoir-faire en matière de levée de fonds pour aider les pays touchés par une crise. Bien que les programmes d’assistance financière soient maintenant terminés, la Grèce ayant achevé avec succès, en août 2018, son programme d’assistance financière de trois ans, le MES et son institution sœur, le Fonds européen de stabilité financière (FESF), restent des emprunteurs actifs sur les marchés de capitaux où ils renouvellent des émissions d’obligations dans le cadre de la gestion des prêts. Le MES conserve actuellement une capacité de prêt de 410 milliards d’EUR en cas de crises futures, dont un montant maximal de 240 milliards d’EUR destinés à la lutte contre le COVID-19.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Ces deux institutions – la BEI et le MES – se financent sur les marchés de capitaux, rencontrent des défis et des opportunités similaires, et apportent une vision européenne de l’évolution des marchés. Toutes deux ont été sollicitées dans le cadre de la réponse des institutions européennes à la pandémie. La BEI, en tant que banque de l’UE, a mis en place une réponse rapide et concertée, aussi bien dans l’UE qu’à l’extérieur de l’Union. Il est essentiel que les citoyens voient la solidarité qui sous-tend les différentes réformes et mesures de réponse. Dans ce contexte, la finance durable et la transition énergétique sont essentielles pour permettre une reprise verte et socialement juste. »

Klaus Regling, directeur général du MES : « Le MES est heureux de co-organiser cet événement. Nous considérons qu’il est important d’en faire partie car il offre aux banquiers centraux et aux investisseurs privés internationaux une occasion de rencontrer des institutions européennes qui sont d’importantes émettrices d’obligations. Le MES et la BEI sont en outre en première ligne de la réponse concertée de l’Europe face à la pandémie de COVID-19. Si l’on inclut la Commission européenne, nos trois institutions déploient un ensemble de mesures d’un montant total de 540 milliards d’EUR pour compléter les efforts accomplis sur le plan national dans la lutte contre les effets du coronavirus. »

Données clés et émissions récentes de la BEI :

Depuis le début de l’année, la BEI a émis pour 6,5 milliards d’EUR d’obligations climatiquement responsables (OCR) et d’obligations pour le développement durable (OpDD).

Le 18 juin 2020, jour de l’approbation par le Parlement européen du règlement sur la taxinomie des activités durables, la BEI a émis une OCR d’un milliard d’EUR arrivant à échéance en 2035, tout en annonçant un élargissement des critères d’admissibilité aux OCR dans le cadre de l’objectif d’atténuation des changements climatiques. Lien ici.

Lien ici. Depuis le début de la pandémie, la BEI a émis l’équivalent de 2,4 milliards d’EUR en OpDD, contribuant ainsi aux objectifs de viabilité environnementale et sociale conformément à l’évolution de la législation de l’UE sur la finance durable ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, notamment celui relatif à l’accès universel à des services de santé abordables (ODD3). L’admissibilité aux OpDD a été élargie à d’autres domaines de financement directement liés à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Données clés et émissions récentes du MES :

Le MES et le FESF ont émis, au total, pour 300 milliards d’EUR de titres sur le marché. Le MES a émis 6,5 milliards d’EUR sous forme de financements à long terme à ce jour en 2020, ce qui permet de renouveler les obligations arrivant à échéance dans le cadre des prêts à long terme accordés aux États membres de la zone euro. Par ailleurs, le FESF a émis 9,5 milliards d’EUR sous forme de financements à long terme à ce jour en 2020.

Le MES a introduit des bons à douze mois en avril pour compléter ses bons à 3 et 6 mois existants et contribuer à la mise en place d’une courbe des rendements à court terme. Le MES est l’institution financière internationale dotée de la plus forte capitalisation, avec 80 milliards d’EUR de capital entièrement libéré, qui n’est pas rétrocédé ni investi sur les marchés ou auprès des banques centrales.

Depuis le 15 mai 2020, le MES propose une ligne de crédit d’aide face à la pandémie (appelée « Pandemic Crisis Support »), pour aider les États membres de la zone euro à assumer les dépenses de santé liées à la pandémie de COVID-19.

· En juin 2020, le MES a publié son cadre relatif aux obligations sociales. Celui-ci permet au MES d’émettre des obligations sociales en réponse à des demandes de prêts au titre de l’aide face à la pandémie.

À propos du MES

La mission du Mécanisme européen de stabilité (MES) et de son prédécesseur, le Fonds européen de stabilité financière (FESF), est de préserver la stabilité financière de la zone euro en apportant une aide financière aux pays de la zone euro touchés ou menacés par de graves problèmes de financement.

À propos du séminaire sur les marchés de capitaux organisé par la BEI et le MES