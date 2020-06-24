© Vasakronan/White

Ce prêt de la BEI en soutien à l’énergie verte, dépourvu de sûreté, offre à Vasakronan un financement flexible sur une durée de 10 ans au maximum. Vasakronan dispose de la possibilité d’utiliser le prêt en plusieurs tranches sur une période de 3 ans. Ce prêt viendra à l’appui de la construction et de la rénovation de cinq immeubles à basse consommation d'énergie et à faible incidence climatique.

Les immeubles à construire ou à rénover se situent dans différentes parties de la Suède et devraient réduire de manière draconienne la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 des bâtiments. Tous les immeubles bénéficieront de la certification environnementale LEED platine, un seul projet (Nöten) étant certifié LEED or, ce qui signifie que tous les biens seront dotés de solutions innovantes et efficaces notamment en matière de consommation d’énergie.

« La sortie de la crise actuelle doit être verte », a affirmé Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Dans de nombreuses parties du monde, le confinement nous a permis d’entrevoir, de façon saisissante, à quoi pourrait ressembler un monde décarboné, et nous devons investir pour en faire une réalité. La BEI a déjà soutenu de nombreux projets liés à l’efficacité énergétique en Suède. Elle se réjouit d’accompagner une nouvelle fois Vasakronan dans cette importante initiative en faveur de la neutralité énergétique des bâtiments. »

« Pour les projets financés par la BEI, le taux d'occupation dépasse déjà les 80 % et la majorité des locataires sont issus du secteur public. Associé aux actions multiples déployées en faveur du climat, il nous confère une stabilité très prisée sur le marché, notamment en cette époque où prédomine l’inquiétude », a commenté Johanna Skogestig, PDG de Vasakronan.

À propos des immeubles

Celsius : un nouvel immeuble de 10 200 m2 sur sept étages, construit au sein du parc scientifique d’Uppsala. Prêt en 2020-2021. Principal locataire : l’agence suédoise des produits alimentaires.

Nattugglan : construit sur l’île de Södermalm à Stockholm, ce bâtiment neuf couvrira 15 000 m2 sur sept étages. Prêt en 2022. Principal locataire : Tyréns.

Magasin X à Uppsala : un bâtiment unique à bien des égards, mais aussi le plus grand immeuble de bureaux de Suède, dont le gros œuvre est intégralement constitué en bois. Cet immeuble est construit sur un site superbe, très central, à côté du centre de voyages d’Uppsala. 11 500 m2 sur sept étages. Prêt en 2021. Principaux locataires : l'administration fiscale suédoise, Ramboll.

Nya Kronan : au centre de Sundbyberg, il occupera 42 700 m2 au total, répartis entre deux bâtiments neufs et un immeuble en cours de rénovation. Prêt en 2021. Principal locataire : l'administration fiscale suédoise.

Nöten : ce projet, à Solna, comprend la rénovation intégrale de quatre bâtiments existants, reliés entre eux par un nouveau bâtiment séparé. Le projet couvre 26 000 m2 sur neuf étages. Prêt en 2020. Principaux locataires : le conseil suédois pour l’enseignement supérieur, l’institut suédois des statistiques.

Informations générales

Depuis 2008, Vasakronan a toujours cherché à obtenir des rendements à long terme élevés et stables, sans jamais faire fi des aspects humains ou environnementaux. Les efforts minutieux et structurés qui ont été déployés ont permis de diminuer de moitié la consommation énergétique du portefeuille immobilier et de réduire les émissions de carbone liées aux opérations de la société de presque 100 %. 85 % des immeubles du portefeuille immobilier de la société bénéficient d’une certification environnementale, et 72 % sont certifiés LEEDS or ou platine, les niveaux les plus élevés.

En 2013, Vasakronan a émis la première obligation d’entreprise verte au monde. En 2017, elle a signé son premier prêt vert avec la BEI et depuis lors, elle a élargi sa base d’investisseurs en intégrant des papiers commerciaux verts. À la fin du dernier trimestre, 52 % des financements de Vasakronan étaient verts.