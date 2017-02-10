Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 200 000 000 €
Services : 200 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2017 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en partenariat avec Vasakronan
Communiqués associés
Suède : Vasakronan signe avec la BEI un contrat de prêt de 2 milliards de SEK en faveur de l’énergie verte

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2017
Statut
Référence
Signé | 12/06/2017
20160842
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
VASAKRONAN AB (PUBL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 473 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project consists of the development of two new office buildings in Stockholm and Gothenburg supporting the Swedish strategy for the development of near-zero-energy buildings (NZEB).

The project relates to the development of office buildings in Stockholm and Gothenburg supporting the Swedish strategy for the development of nearly-zero-energy buildings (NZEB). The promoter is a property developer and investor company focused on letting and managing offices and retail buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is not expected to fall under Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, provided that the new buildings will be integrated in an urban area. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
24/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Autres liens
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en partenariat avec Vasakronan
Communiqués associés
Suède : Vasakronan signe avec la BEI un contrat de prêt de 2 milliards de SEK en faveur de l’énergie verte

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Date de publication
24 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73370187
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160842
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190569432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160842
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Autres liens
Fiche récapitulative
NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Fiche technique
VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en partenariat avec Vasakronan
Communiqués associés
Suède : Vasakronan signe avec la BEI un contrat de prêt de 2 milliards de SEK en faveur de l’énergie verte

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en partenariat avec Vasakronan
Communiqués associés
Suède : Vasakronan signe avec la BEI un contrat de prêt de 2 milliards de SEK en faveur de l’énergie verte
Autres liens
Related public register
24/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - VASAKRONAN NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes