Un prêt de 8 milliards de CZK (environ 310 millions d’EUR) pour financer dans tout le pays des mesures en faveur de la prévention des inondations, la rétention des eaux pluviales, l’approvisionnement en eau et l’assainissement

Environ 110 000 personnes devraient bénéficier de l’amélioration des services liés à l’eau

Le prêt, qui met fortement l’accent sur le climat, est la sixième opération de la BEI avec le ministère tchèque de l’agriculture, portant à 1,3 milliard d’EUR le montant total qu’elle lui a accordé

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 8 milliards de CZK (environ 310 millions d’EUR) pour financer un vaste ensemble de mesures mises en place par le ministère tchèque de l’agriculture pour renforcer les services de gestion de l’eau du pays, y compris en matière de protection contre les crues et les tempêtes.

La mise en œuvre de ce projet aura d’importantes retombées positives sur les citoyens de la République tchèque. Le projet offrira à 47 000 habitants supplémentaires une protection contre les crues et améliorera l’approvisionnement en eau pour une population totale de 24 000 personnes. En outre, il renforcera la collecte et le traitement des eaux usées pour 39 000 habitants au total et créera une capacité supplémentaire de stockage d’eaux pluviales de 2 millions de m3.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La banque européenne du climat agit pour préserver les ressources naturelles et protéger l’environnement pour les générations futures. Grâce à ces mesures, la banque de l’UE aidera à améliorer les conditions de vie de quelque 110 000 personnes en République tchèque, où près de 25 % de la population vit dans des zones inondables qui subissent des crues dévastatrices tous les 10 à 15 ans en moyenne. Ce programme met fortement l’accent sur l’action en faveur du climat, ce qui permettra de fournir de meilleurs services liés à l’eau et aidera le pays à honorer ses engagements en vertu de la législation nationale et européenne en matière d’environnement. »

Miroslav Toman, ministre tchèque de l’agriculture : « Le ministère de l’agriculture apprécie vivement la coopération de longue date avec la BEI et nous nous réjouissons de sa poursuite. Nous faisons face à une période troublée par les changements climatiques, que nous ressentons surtout – en République tchèque – à travers la baisse considérable de nos ressources hydriques. Dans le cadre des mesures actuellement mises en œuvre, notre priorité est de garantir la stabilité de l’approvisionnement en eau potable pour les citoyens de la République tchèque et de construire de nouveaux bassins et de réparer les bassins existants dans les municipalités. Toutefois, nous devons garder à l’esprit la problématique inverse et protéger la population contre les inondations. Les financements de la BEI nous aideront à mettre en œuvre de nombreuses mesures importantes destinées à lutter contre les changements climatiques dans les années à venir. »

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de la collaboration très fructueuse qui s’est instaurée entre la BEI et le ministère tchèque de l’agriculture. Il s’agit du sixième prêt accordé par la banque de l’UE à ce ministère depuis 1999, portant le montant total à 1,3 milliard d’EUR.

Quelques exemples concrets de projets appuyés par le prêt

Approvisionnement en eau et réseau d’assainissement

Projet : « Jelence Waterworks »

Cet investissement comprend la construction d’une canalisation d’eau de 1,6 km de long, d’un puits foré et d’un réservoir de 40 m3 doté de technologies de traitement de l’eau. Une fois les travaux achevés, la population locale bénéficiera d’une eau potable de grande qualité.

Prévention des inondations

Projet : « Třebovice, Třebovka - Česká Třebová, flow modification - construction part »

Cet investissement a pour objectif de fournir aux communes de Třebovice et Rybník et à la ville de Česká Třebová une protection contre les crues de 12 km, le long de la rivière Třebovka. Cette opération augmentera le niveau de protection contre les inondations, le faisant passer d’une crue de probabilité 1/2 actuellement à 1/100.

Projet : « Construction of a municipal pond in Chotěšice (Central Bohemia) »

Construction d’un réservoir d’eau d’une surface de 4,7 ha et d’un volume total de 66 000 m3. Le projet contribuera à améliorer le régime hydraulique local, à stabiliser le niveau des nappes phréatiques locales et à renforcer les fonctions de stabilisation écologique locales. Le réservoir d’eau aura aussi une incidence sur la protection contre les crues grâce à un volume de rétention de 24 000 m3.