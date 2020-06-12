Selon cette nouvelle enquête, en raison de la pandémie de coronavirus, le secteur bancaire des pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est devrait connaître l’une de ses pires années depuis la crise financière mondiale des années 2007-2008. Lorsque la crise du coronavirus a éclaté, le secteur bancaire de la région reposait sur une assise solide, les six derniers mois ayant affiché un assouplissement des critères d’octroi de crédit et une forte demande de prêts. Selon la nouvelle enquête de la BEI, toutefois, les groupes bancaires dans la région s’attendent à ce que la demande globale de financement se contracte fortement, que les critères d’octroi de crédit se durcissent de manière significative et que les taux d’approbation de prêts déclinent. Avec une qualité décroissante des demandes de prêt, les prêts non productifs devraient, pour la première fois depuis 2015, s'inscrire en hausse.

« La pandémie de coronavirus est une crise sans précédent. Mais l’action et le soutien coordonnés au niveau européen sont et seront, eux aussi, sans précédent », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Compte tenu des perspectives moroses du secteur bancaire dans la région et de la probabilité accrue d’un déclin des possibilités de financement, nous nous réjouissons tout particulièrement d’avoir approuvé le Fonds de garantie paneuropéen. Ce fonds est une réponse opportune et ciblée apportée pour atténuer les difficultés rencontrées en particulier par les entrepreneurs et les petites entreprises. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les institutions nationales pour veiller à ce que les entreprises dans le besoin puissent rapidement accéder au soutien fourni par la BEI. »

« Le choc provoqué par la pandémie de COVID-19 a sensiblement modifié les attentes des groupes bancaires dans les pays d’ECESE. Il faudra encore compter avec une incertitude accrue au cours des mois à venir.

Pour que le secteur bancaire puisse retrouver ses niveaux d’activité d’avant la crise et assurer le financement des petites et des grandes entreprises, il sera essentiel d’apporter un soutien au moyen d’instruments comme le Fonds de garantie européen. De tels instruments peuvent aider à accélérer et à dynamiser la reprise », a déclaré Debora Revoltella, économiste en chef à la BEI.

Cette enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE fait partie d’une communication régulière de la BEI, du FMI, de la BERD et de la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative de Vienne pour la coordination des banques européennes et la sauvegarde de la stabilité financière des pays émergents en Europe. L’enquête sur laquelle s’appuie la nouvelle édition du rapport a été menée pendant la pandémie de COVID-19. Les éditions précédentes sont disponibles ici.

Demande de prêts

Les groupes bancaires opérant dans les pays d’ECESE ont fait état d’un accroissement continu de la demande de prêts au cours des six derniers mois. Toutefois, cette demande devrait sensiblement diminuer au cours des prochains mois. Avant la pandémie, les groupes bancaires s’attendaient à ce que la hausse de l'activité se poursuive. La contraction de la demande devrait venir des ménages plutôt que des grandes entreprises ou des PME. Cela laisse entendre que les entreprises continueront toutefois de nécessiter des financements pour satisfaire leurs besoins de liquidités et autres exigences à court terme.

Conditions de l’offre de financements

Au cours des mois qui ont précédé la pandémie, les banques des pays d’ECESE ont légèrement assoupli leurs critères d’octroi de crédit. On s’attend désormais à ce que ces critères se durcissement considérablement pour l’ensemble des clients. De nombreux facteurs qui étaient favorables à un assouplissement des critères devraient voir leur tendance s’inverser. Outre l’environnement économique local et international, les prêts non productifs, la qualité des demandes de prêt et les conditions locales d’accès au capital devraient exercer une pression sensible à la baisse.

Prêts non productifs

La qualité du crédit a affiché une amélioration continue au cours des six derniers mois. Cette tendance positive devrait radicalement s’inverser. La grande majorité des banques de la région (64 %) s’attend à voir augmenter le nombre de prêts non productifs.

Informations générales

À propos du département Analyses économiques de la BEI

Le département Analyses économiques de la BEI effectue des recherches et des études économiques, fournit une analyse unique des activités d’investissement au sein et en dehors de l’UE, et aide la Banque à mettre en œuvre ses opérations et à définir son positionnement, sa stratégie et ses politiques. Debora Revoltella, économiste en chef, dirige le département et son équipe de 40 économistes.

À propos de l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE est une initiative bisannuelle unique menée auprès de quelque 90 banques, institutions financières et groupes bancaires locaux en Europe centrale, orientale et du sud-est. Elle recueille des informations sur les critères d’octroi de crédit, sur les conditions et modalités, sur les taux d’approbation ainsi que sur les différents facteurs susceptibles d’engendrer des modifications des conditions d’emprunt, notamment des éléments nationaux et internationaux. La demande de prêts est également étudiée sur la base des demandes de prêt et de leur qualité. L’enquête comprend également des questions spécifiques sur la qualité du crédit et les conditions de financement des banques. Elle est conçue pour constituer un éventail d’observations à l’appui d’une analyse de séries chronologiques, observations qui peuvent déboucher sur une évaluation quasiment en temps réel de la santé du secteur bancaire dans la région d’ECESE. L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE a été élaborée et est gérée par le département Analyses économiques de la BEI. Son rapport fait partie d’une série d’analyses de la BERD, du FMI et de la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative de Vienne.

