Le prêt de 2 milliards de CZK (l’équivalent de 79,3 millions d’EUR) servira à améliorer les infrastructures de transport, de santé et d’éducation, ainsi que les équipements culturels, et relèvera le niveau d’efficacité énergétique des bâtiments publics

Cette quatrième opération de la BEI avec cette région, incluse dans des programmes de cohésion, portera l’appui de la BEI à Pardubice à 5,5 milliards de CZK (environ 202 millions d’EUR)

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 2 milliards de CZK (approximativement 79,3 millions d’EUR) à la région de Pardubice, en Bohême orientale, pour financer la mise en œuvre du programme d’investissement de la région. Le prêt de la BEI soutiendra, avec les aides non remboursables de l’UE, des investissements s’élevant à 223 millions d’EUR, en particulier dans le secteur des transports (45 % du total), de la santé (37 %), de la culture (9 %) et dans les domaines de l’éducation et de l’efficacité énergétique (9 %).

Les investissements appuieront l’amélioration de la qualité et de la sécurité du réseau routier régional, marqué par l’insuffisance persistante des investissements au fil du temps. Ils contribueront également à une rénovation profonde de bâtiments publics essentiels (bâtiments administratifs et destinés aux de soins de santé, infrastructures sociales, éducatives et culturelles), qui sont soit vétustes, soit consomment beaucoup d’énergie, soit ne disposent pas des équipements adéquats.

« Le soutien de la banque de l’UE en faveur de la connectivité intra-régionale, de la sécurité routière et de la santé dans la région concourra de manière significative à l’amélioration des conditions de vie et de la compétitivité », déclare Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Dans le contexte de crise due à la pandémie de Covid-19, nous nous réjouissons de pouvoir consacrer plus d’un tiers de ce nouveau financement pour la région de Pardubice à la modernisation des infrastructures de santé. Nous saluons également les plans visant à moderniser les installations publiques destinées à la culture et à l’éducation qui s’inscrivent dans le cadre des priorités stratégiques de l’UE que sont le développement régional et la cohésion ».

Nous avons ainsi annoncé l’adoption d’un accord-cadre de la BEI d’un montant de 2 milliards de CZK depuis 2016, sans compter ce qui a été alloué pour la lutte contre la crise actuelle du coronavirus. Si nous voulons maintenir l’activité d'investissement à l’avenir et soutenir de la sorte l’économie tchèque, il est nécessaire d’adopter ce cadre de crédit. Parmi les projets qui bénéficieront de ce prêt figurent la construction d’une infrastructure centrale pour les urgences à l’hôpital de Pardubice, la construction d’un nouveau bâtiment destiné au service de revalidation pour l’hôpital de Moravská Třebová, la modernisation du moulin automatisé de Winternitz ainsi que des projets de reconstruction concernant des routes secondaires. Pour ces investissements, il n’est pas possible de recourir à des subventions du Programme opérationnel régional intégré ou du Fonds d’État pour les infrastructures », explique le président de la région, Martin Netolický.

„Přijetí rámcové smlouvy od Evropské investiční banky v objemu dvou miliard korun avizujeme de facto od roku 2016, bez ohledu na současnou koronavirovou krizi. Pokud chceme udržet investiční činnost i do budoucna a pomoci tak českému hospodářství, tak je nutné tento úvěrový rámec přijmout. Mezi projekty, na které tento úvěr využijeme, patří výstavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici či výstavba nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, modernizace Winternitzových automatických mlýnů ale také projekty na rekonstrukci silnic nižších tříd. Na řadu z nich totiž není možné využít dotace z Integrovaného regionálního operačního programu či Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Le présent prêt marque la poursuite de la relation fructueuse établie de longue date entre la BEI et la région de Pardubice, que cette quatrième opération vient renforcer. Le montant total des prêts de la BEI destinés à la modernisation des infrastructures régionales de Pardubice s'élève ainsi à près de 5,5 milliards de CZK (quelque 202 millions d’EUR) sur une période de 13 ans.

On trouvera ci-dessous quelques exemples de projets financés grâce au prêt de la BEI

Secteur de la santé

Hôpital de Pardubice : construction d’un pavillon central des urgences, avec centralisation des activités de soins aigus

Moravská Třebová : hôpital de revalidation, construction d’un nouveau bâtiment hospitalier

Secteur des transports

Modernisation de la route II/337 Seč - Třemošnice (jonction III/33741)

Modernisation de la route II/315 Skuhrov - Lanškroun (giratoire)

Culture

Reconstruction du moulin automatisé de Winternitz (galerie régionale et château de Pardubice) - réaménagement et reconstruction de l’intérieur et de l’extérieur du château

Éducation

Gestion des eaux de pluie de l’École et de l’Institut supérieur d’agriculture de Chrudim - et reconstruction de la toiture du lycée Policka

Économies d’énergie

Travaux de modernisation de l’Institut supérieur de formation pédagogique et de l’Institut de formation des enseignants de Litomyšl, ainsi que de l’Institut de formation médicale de Svitavy