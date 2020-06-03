Prêt BEI de 70 millions d’EUR en faveur d’investissements dans le déploiement d’un réseau d'accès à fibre optique passif permettant des communications à haut débit en Estonie

Ce nouveau réseau offrira l’internet à large bande à plus de 250 000 foyers, dont presque 50 000 vivent dans des zones où la connectivité est insuffisante.

Eesti Energia a signé avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un nouveau prêt de 70 millions d’EUR pour financer le déploiement d’un réseau d'accès à fibre optique passif en Estonie. Ce prêt sera accordé pour une durée maximale de 14 ans, la période de disponibilité étant de trois ans. Le réseau permettra de fournir des services à haut débit de très grande capacité, offrant des vitesses de téléchargement de 1 Gigabit/sec à quelque 266 000 ménages, dont 47 000 se trouvent dans des zones où la couverture des services à haut débit est insuffisante (zones blanches) et environ 219 000 sont dans des zones où l’offre de services à haut débit est limitée. Le réseau sera proposé sur la base d’un accès ouvert à tous les fournisseurs de services à haut débit aux particuliers. L’installation du nouveau réseau haut débit est actuellement en cours dans toute l’Estonie et devrait s’achever d'ici 2023.

Eesti Energia et la BEI coopèrent depuis très longtemps et la BEI reste un bailleur de fonds d’une importance stratégique pour le groupe Eesti Energia. Il s'agit du septième prêt qui est signé entre Eesti Energia et la BEI depuis 2004. Le dernier accord de prêt avait été signé en décembre 2019 pour 175 millions d’EUR. Au total, la BEI a octroyé quelque 600 millions d’EUR de prêts à cette entreprise depuis 2004.

Thomas Östros, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « L’Estonie s’est déjà forgé une réputation de pays très avancé en matière de transformation numérique et la BEI se félicite de contribuer à y faire reculer encore les limites de l’accessibilité à l’internet à haut débit. La BEI maintient un excellent partenariat établi de longue date avec Eesti Energia et elle se réjouit de pouvoir soutenir les initiatives de cette entreprise. »

Eesti Energia est une entreprise publique internationale du secteur de l’énergie. Fondée en 1939, elle opère sur les marchés énergétiques des pays de la mer Baltique ainsi que sur le marché international des combustibles liquides. Les activités d’Eesti Energia comprennent l’exploitation du réseau de distribution, la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans la région de la mer Baltique, l’offre de solutions énergétiques incluant la production d’électricité, de chaleur et de combustibles, la commercialisation, les services à la clientèle et d’autres services énergétiques.