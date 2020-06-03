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ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 70 000 000 €
Télécom : 70 000 000 €
Date(s) de signature
3/06/2020 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
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Estonie : aux côtés d’Eesti Energia, la BEI soutient le haut débit

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 03/06/2020
20190444
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
ELEKTRILEVI OU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 144 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the roll-out of a passive fibre access network in Estonia. The network will provide Very High Capacity (VHC) broadband services with download speeds of 1 Gbps to about 266 000 households. 47 000 of these households are located in areas with insufficient broadband connectivity (white areas) and about 219 000 households in areas with limited broadband service offerings. The network will be offered on an open-access basis to any retail provider of broadband services. The new broadband network will be installed over the period from 2019 to 2023 across Estonia.

The objective of the project is to help provide access to very high capacity networks for all citizens and businesses in Estonia.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
17 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124731138
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190444
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELEKTRILEVI FTTH NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
229435241
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190444
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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