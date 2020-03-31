Un financement pour accélérer la mise au point d’un nouveau traitement, parvenu à un stade ultime de développement, contre des maladies potentiellement mortelles comme l’agression rénale aiguë associée à un sepsis

Une opération de 24 millions d’EUR soutenue par la Commission européenne au titre du programme « InnovFin – Financement européen de l’innovation ».

La Banque européenne d’investissement (BEI) et AM-Pharma B.V. ont signé un contrat de financement de 24 millions d'EUR visant à accélérer le développement de la phosphatase alcaline recombinante (recAP) une enzyme permettant de traiter l'agression rénale aiguë mise au point par la société biopharmaceutique néerlandaise innovante spécialisée dans les médicaments au stade clinique. Ce financement appuiera la phase internationale d’essai III de l’enzyme, qui s’effectuera sur 1 400 patients atteints d’une agression rénale aiguë associée à un sepsis (SA-AKI). L’entreprise pourra ainsi financer les étapes nécessaires à l’introduction des demandes d’autorisation de mise sur le marché une fois l’essai clinique terminé. Le prêt de la BEI bénéficie de l’appui du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, qui relève du programme de recherche et d’innovation de l’UE Horizon 2020.

Le sepsis est une réponse de l’organisme à une infection qui peut causer des dégâts tissulaires, la défaillance d’organes et, pour finir, la mort. L’agression rénale aiguë (AKI) est l’une des défaillances d’organe les plus fréquentes chez les patients septiques, qui se traduit par une mortalité élevée. Le produit que met au point AM-Pharma pourrait transformer les perspectives de traitement des patients atteints d’une agression rénale aiguë associée à un sepsis. Grâce au soutien du volet précité d’InnovFin, la BEI peut fournir un financement stable à long terme assorti de modalités souples concernant le remboursement et le taux d’intérêt, limitant ainsi les sorties de fonds de l’entreprise et lui permettant de se concentrer sur les investissements dans l’innovation et la croissance.

« Chez AM-Pharma, nous sommes parvenus à la phase III des essais cliniques, critique pour notre traitement de l’agression rénale aiguë associée à un sepsis, qui est basé sur l’enzyme recombinante recAP. Le financement de la BEI, qui bénéficie du soutien du programme InnovFin, nous permettra de nous concentrer pleinement sur les investissements liés à notre enzyme recombinante, un traitement susceptible de sauver des vies. Nous souhaitons remercier la BEI pour son appui à notre programme d’essais cliniques. », a déclaré Erik van den Berg, PDG d’AM-Pharma.

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, s’est exprimée en ces termes : « Au travers d’Horizon 2020, nous investissons pour améliorer la santé de tous les citoyens. L’agression rénale aiguë associée au sepsis est un état pathologique très grave pour lequel il n’existe aucun traitement approuvé. La présente opération est un bon exemple de la manière dont la recherche et l’innovation financées par l’UE peuvent préserver la santé et sauver des vies. »

« Le soutien accordé par la BEI à la mise au point de l’enzyme recombinante au titre du programme InnovFin témoigne du soutien de l’Europe à la croissance d’AM-Pharma et à la création de nouveaux emplois hautement qualifiés au sein de l’UE. », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation. « Grâce à ce projet, ainsi qu’à toutes ses activités de R-D, AM-Pharma participera à la recherche compétitive et à la création de nouvelles connaissances en Europe, dans des domaines qui sont de première importance pour la santé de ses citoyens. La Banque se réjouit de pouvoir soutenir les efforts déployés pour mieux connaître et traiter les maladies infectieuses et les pathologies qu’elles induisent. »

Informations générales

Dans le contexte de l’initiative Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, le volet « Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin » (« InnovFin Infectious Diseases Finance Facility » ou « IDFF ») offre une gamme de produits financiers allant des instruments de dette standard aux financements de type apports de fonds propres, d’un montant généralement compris entre 7,5 millions d’EUR et 75 millions d’EUR, à des acteurs innovants œuvrant à la mise au point de vaccins, de médicaments ou d’appareils médicaux et de diagnostic innovants, ou à de nouvelles infrastructures de recherche spécialisées dans les maladies infectieuses. Les coûts du projet peuvent inclure les coûts des essais cliniques, la mise en place de la commercialisation comme l’accès au marché, la mise au point de prototypes ou le déploiement industriel de nouveaux équipements, les coûts de R-D préclinique et les besoins en fonds de roulement. Le présent mécanisme est déployé directement par la BEI qui, jusqu’à présent, a alloué 241 millions d'EUR au titre du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin.

AM-Pharma Holding BV est une société biopharmaceutique axée sur les traitements en phase clinique finale qui s’est donnée pour mission d'assumer le rôle de chef de file dans le traitement de l’agression rénale aiguë. Fondée en 2001, l'entreprise est basée à Utrecht (Pays-Bas).