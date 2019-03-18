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AM-PHARMA (IDFF)

Signature(s)

Montant
24 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 24 000 000 €
Services : 24 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 24 000 000 €
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02/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AM-PHARMA (IDFF)
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Pays-Bas : l’Europe soutient AM-Pharma en lui allouant 24 millions d’EUR au titre d’InnovFin

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20190318
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AM-PHARMA (IDFF)
AM-PHARMA HOLDING B.V.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 24 million
EUR 49 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The Promoter is a Dutch biopharmaceutical company developing a proprietary enzyme that has the potential to transform the treatment prospects for patients with sepsis-induced conditions, such as Sepsis-Associated Acute Kidney Injuries (SA-AKI).

The proposed transaction will support R&D investments required to bring a product to the market addressing a high unmet medical need, in a growing patient population, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AM-PHARMA (IDFF)
Date de publication
2 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123947220
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190318
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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