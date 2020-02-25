Un prêt de 10 millions d’EUR en monnaie locale pour Kafo Jiginew, salué par le Premier ministre Boubou Cissé

Un élargissement des services financiers répondant aux besoins des petits exploitants agricoles, artisans et commerçants présents sur les marchés dans les zones rurales du pays

Un partenariat visant à libérer le potentiel économique et à accroître l’inclusion des femmes dans l'économie

Une assistance technique viendra encore renforcer les compétences bancaires du personnel de Kafo Jiginew

Au Mali, les petits exploitants des zones rurales et les entrepreneurs à revenus modestes vont bénéficier d’un meilleur accès à des financements et à des prêts en monnaie locale essentiels pour l’expansion de leurs activités ou de leur exploitation agricole grâce au concours de 10 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI) – la plus grande banque publique internationale au monde – qui a été officiellement approuvé ce jour à Bamako.

Ce nouveau prêt permettra à Kafo Jiginew, l’une des principales institutions de microfinance du pays, d’élargir considérablement son offre de services financiers. Ainsi, quelque 60 000 microcrédits devraient être accordés à des petits exploitants agricoles, ainsi que des financements pour près de 15 000 personnes.

« Élargir l’accès aux financements est l’une des clés du développement durable au Mali. Kafo Jiginew a un bilan impressionnant à son actif pour ce qui est du soutien aux nouveaux investissements réalisés par les entrepreneurs privés et les agriculteurs et qui sont générateurs d’emplois, d’augmentation de la production et de progrès social. Je salue ce nouveau prêt de la Banque européenne d’investissement qui vient appuyer l’investissement privé au Mali. Le partage de l’expérience technique avec des partenaires internationaux de premier plan tels que la banque de l'Union européenne et le renforcement de l'offre de financements en monnaie locale contribuent à la stabilité et créent des perspectives économiques ici au Mali et en Afrique », a déclaré le Premier ministre Boubou Cissé.

« Kafo Jiginew s’est engagée à promouvoir, par le canal de ses membres, de nouveaux investissements de petite dimension dans l’ensemble du pays. Nos microcrédits soutiennent la croissance des entreprises, la modernisation des exploitations agricoles et la création d’emplois. Ce nouveau concours de la Banque européenne d’investissement permettra à Kafo Jiginew d’amplifier considérablement son activité en faveur des citoyens du pays qui n’ont pas accès aux financements bancaires. L’augmentation des microcrédits contribuera au développement économique et social du Mali et à la stabilité du Sahel », a affirmé M. David Dao, directeur général de Kafo Jiginew.

« La Banque européenne d’investissement est résolue à soutenir les investissements du secteur privé porteurs de changements en collaboration avec des institutions financières de premier plan dans l’ensemble de l'Afrique. Nous sommes heureux travailler une nouvelle fois avec Kafo Jiginew afin de favoriser l’élargissement des retombées de son engagement à travers le Mali. Ce nouveau concours de la banque de l’UE, dont l’octroi a été confirmé ce jour, profitera aux collectivités vulnérables aux changements climatiques et permettra aux agriculteurs et aux entrepreneurs de donner la pleine mesure de leur potentiel de participation à la croissance économique et sociale. Le mariage réussi entre, d'une part, les connaissances et les compétences locales de Kafo Jiginew et, d'autre part, la solidité de la BEI, constituent un modèle pour la région du Sahel et l'Afrique. Ce partenariat avec le Mali reflète la détermination de la Banque européenne d'investissement à appuyer les nouveaux investissements durables dans la région du Sahel », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« Ce nouveau prêt de la BEI, qui vise à amplifier les activités de microfinance à fort impact menées Kafo Jiginew, témoigne de l’engagement plus large de l’Union européenne au Mali et dans le Sahel. Donner aux agriculteurs et aux entrepreneurs un accès aux financements contribue à la croissance économique et à la stabilité », a affirmé Bart Ouvry, ambassadeur de l’Union européenne au Mali.

Le contrat portant sur le nouveau prêt de 10 millions d'EUR que la Banque européenne d’investissement a alloué à Kafo Jiginew a été officiellement conclu ce jour lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue dans les bureaux de Kafo Jiginew à Bamako et à laquelle a assisté le Premier ministre, Boubou Cissé. La Banque européenne d’investissement était représentée par Jane Feehan, représentante régionale de la BEI en Afrique de l'Ouest.

Le nouveau financement s’inscrit dans la suite de la croissance réussie des activités de microfinance menée à bien par Kafo Jiginew grâce au premier financement de la BEI reçu en 2001.

Exploiter le potentiel économique et social

Kafo Jiginew propose actuellement des microcrédits qui répondent spécifiquement aux besoins des groupes de citoyens vulnérables disposant de revenus modestes et qui n’ont pas accès aux services bancaires, par le canal de plus de 400 000 établissements membres de 19 coopératives à travers le Mali. Kafo Jiginew a joué un rôle essentiel lorsqu’il s’est agi d'aider les exploitants agricoles à faire face aux baisses des prix du coton. L’accès aux financements fourni aux petits exploitants agricoles et aux entrepreneurs a contribué de manière significative au développement économique et social du pays ces dernières années.

Renforcer les investissements entrepris par les communautés vulnérables aux changements climatiques

Le nouveau financement renforcera la résilience des communautés agricoles et soutiendra les investissements des petits exploitants agricoles dont les moyens de subsistance sont extrêmement vulnérables aux fortes pluies et à la sécheresse.

Veiller à ce que l’accès aux financements ne soit pas entravé par les frais de change

La BEI fournira des financements à long terme en monnaie locale (francs CFA) à Kafo Jiginew. De la sorte, les frais et incertitudes liés à la gestion d’un prêt en devise destiné à l’octroi de crédits en monnaie locale seront évités.

Une assistance technique pour améliorer encore les financements dans l’ensemble du pays

Dans les prochains mois, la BEI va également travailler avec Kafo Jiginew afin de renforcer sa gestion du risque financier et les compétences de son personnel chargé des activités bancaires.

Un engagement de la BEI en faveur des investissements publics et privés dans l’ensemble du Sahel

La BEI soutient l’investissement public et privé dans la région depuis 1967. Au cours de la semaine, la BEI devrait devenir membre de l’Alliance Sahel, ce qui permettra une coopération accrue avec les partenaires locaux et internationaux en vue d'appuyer l’investissement public et privé.

Ces dernières années, la BEI a soutenu de nouveaux investissements ayant trait à l’eau et à l’assainissement à Ouagagoudou, à Niamey et à Bamako, ainsi que des investissements du secteur privé dans la région.

L'année dernière, la BEI a prêté plus de 3 milliards d'EUR à l'appui de nouveaux investissements publics et privés sur tout le continent africain.