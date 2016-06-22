Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY

Signature(s)

Montant
53 000 000 €
Secteur(s)
Services : 53 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2020 : 3 000 000 €
25/10/2017 : 4 000 000 €
6/04/2021 : 4 000 000 €
10/07/2020 : 4 000 000 €
20/10/2017 : 4 000 000 €
10/12/2020 : 5 000 000 €
10/02/2020 : 7 000 000 €
24/10/2019 : 10 000 000 €
26/07/2018 : 12 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Afrique de l'Ouest : la BEI accorde un prêt de 12 millions d’euros à la Fondation Grameen Crédit Agricole
Communiqués associés
Mali : 90 000 petits exploitants agricoles et entrepreneurs vont bénéficier de la croissance de l’une des principales institutions de microfinance appuyée par la BEI
Communiqués associés
Bénin : des milliers d’entreprises bénéficieront du premier partenariat entre la BEI et Vital Finance Bénin

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 20/10/2017
20160466
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY
Microfinance service providers
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 53 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Framework credit line of up to EUR 50 m to provide medium to long-term funding to micro and small enterprises (MSEs) through selected financial intermediaries in West African countries

This operation is expected to support private sector development by increasing financial inclusion and access to finance for MSEs. This will contribute to employment generation and poverty reduction.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Autres liens
Communiqués associés
Afrique de l'Ouest : la BEI accorde un prêt de 12 millions d’euros à la Fondation Grameen Crédit Agricole
Communiqués associés
Mali : 90 000 petits exploitants agricoles et entrepreneurs vont bénéficier de la croissance de l’une des principales institutions de microfinance appuyée par la BEI
Communiqués associés
Bénin : des milliers d’entreprises bénéficieront du premier partenariat entre la BEI et Vital Finance Bénin

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Afrique de l'Ouest : la BEI accorde un prêt de 12 millions d’euros à la Fondation Grameen Crédit Agricole
Communiqués associés
Mali : 90 000 petits exploitants agricoles et entrepreneurs vont bénéficier de la croissance de l’une des principales institutions de microfinance appuyée par la BEI
Communiqués associés
Bénin : des milliers d’entreprises bénéficieront du premier partenariat entre la BEI et Vital Finance Bénin
Autres liens

Vidéos

Thumbnail: Microfinance au Mali : des solutions pour les agriculteurs et les coopératives
Microfinance au Mali : des solutions pour les agriculteurs et les coopératives
Learn more
Thumbnail: Microfinance au Mali : des solutions pour les entrepreneuses
Microfinance au Mali : des solutions pour les entrepreneuses
Learn more

Photogallery

90,000 smallholders and entrepreneurs to benefit from EIB backed expansion of Mali’s leading microfinance institution
West Africa Microfinance Facility
Photographe: Richard Willis
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes