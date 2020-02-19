© Commerzbank

Jusqu’à 400 millions d’EUR de nouvelles ressources financières pour les entreprises innovantes

Une contribution de la banque de l’UE au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Groupe BEI, formé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a accordé une garantie sur tranche mezzanine d’environ 100 millions d’EUR à Commerzbank AG, sur un portefeuille granulaire d’une valeur de 1,5 milliard d’EUR de prêts accordés à des PME et des ETI par Commerzbank dans le cadre de ses activités courantes. La garantie libèrera du capital réglementaire pour Commerzbank et lui permettra d’octroyer des prêts supplémentaires, pour un montant de 400 millions d’EUR au maximum, à des PME et de ETI innovantes en Allemagne.

Cette opération a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du « Plan d’investissement pour l’Europe », ou plan Juncker, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Dans le cadre de la garantie, la BEI prend en charge le risque de la tranche mezzanine au moyen d’une opération de titrisation avec Commerzbank. Le FEI assure l’opération en accordant à Commerzbank une garantie initiale sur un portefeuille existant de prêts à des PME et des ETI. La BEI fournit au FEI une contre-garantie qui couvre l’intégralité des obligations du FEI au titre de la garantie qu’il a accordée.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation et des opérations en Allemagne : « L’opération bénéficie clairement des synergies du Groupe BEI et renforce la capacité de Commerzbank à apporter de nouvelles ressources financières aux entreprises innovantes. C’est là une priorité absolue pour le Groupe BEI, d’autant qu’un nouvel emploi sur deux est créé par une PME ou une ETI. Cette nouvelle opération avec Commerzbank devrait à elle seule soutenir près de 60 000 emplois. Je suis donc très heureux de voir notre longue et fructueuse coopération avec Commerzbank se poursuivre avec la mise à disposition de ce nouveau financement pour les entreprises innovantes en Allemagne. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec Commerzbank et la BEI afin de donner aux PME et aux ETI l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement des fonds du FEIS offre une solution de financement concurrentielle à Commerzbank, qui lui permettra d’accroître l’offre de financements en faveur de l’économie réelle ».

Roman Schmidt, responsable Marchés des capitaux chez Commerzbank AG : « Commerzbank est la première banque d’Allemagne pour les prêts destinés aux PME et aux ETI et elle est fière de sa coopération de longue date avec des banques de promotion économique. Ce produit innovant nous aide à répondre à la hausse de la demande de nos clients tout en nous permettant de gérer notre capital. La réalisation de cette nouvelle titrisation synthétique au titre du FEIS est une preuve supplémentaire de l’esprit innovant de Commerzbank ainsi que de son engagement à continuer de soutenir les PME allemandes à des conditions concurrentielles. »

Informations générales

À propos de Commerzbank

Commerzbank est une banque commerciale internationale de premier plan représentée par des succursales et des bureaux dans une cinquantaine de pays. Ses deux segments d’activité – à savoir Clientèle privée et petites entreprises et Grands comptes – offrent un éventail complet de services financiers conçus pour répondre aux besoins leurs clients. Commerzbank traite environ 30 % des opérations bancaires du commerce extérieur de l’Allemagne et est le chef de file du marché allemand des services bancaires aux grandes entreprises. La banque met ses compétences sectorielles au service des grandes entreprises qui sont ses clientes en Allemagne et à l’étranger et occupe une position de leader pour les produits du marché des capitaux. Ses filiales Comdirect en Allemagne et mBank en Pologne sont deux des banques en ligne les plus innovantes au monde. Comptant bientôt quelque 800 succursales, Commerzbank dispose de l’un des réseaux bancaires les plus denses en Allemagne. La banque compte parmi sa clientèle 11 millions de particuliers et petites entreprises en Allemagne et plus de 70 000 grandes entreprises, multinationales, prestataires de services financiers et clients institutionnels dans le monde entier. Sa filiale polonaise, mBank S.A., dessert quelque 5,6 millions de clients (particuliers et entreprises) principalement en Pologne, mais également en République tchèque et en Slovaquie. En 2018, Commerzbank a généré un produit brut de 8,6 milliards d’EUR et comptait environ 49 000 employés.