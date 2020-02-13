Le Groupe BEI a soutenu la croissance économique et sociale en Slovénie, en y investissant quelque 250 millions d’EUR, le triple du montant octroyé l’année précédente ; les financements de la BEI font plus que doubler, atteignant 184 millions d’EUR, et ceux du FEI sont multipliés par dix, atteignant 64,4 millions d’EUR.

Le montant total des prêts de la BEI en Slovénie s’élève désormais à 7 milliards d’EUR.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a alloué 66 millions d’EUR à 840 PME et ETI slovènes, soutenant 9 426 emplois.

À ce jour, la BEI a investi 188 millions d’EUR dans le cadre de projets soutenus par le FEIS en Slovénie, qui devraient permettre de mobiliser 1,32 milliard d’EUR d’investissements supplémentaires.

En 2019, le Groupe Banque européenne d’investissement a presque triplé ses financements en Slovénie par rapport à l’année précédente. Ce sont désormais quelque 250 millions d’EUR qui ont été octroyés à l’appui de la croissance économique et sociale, des PME, de la création d’emplois, de la sécurité et de l’efficacité énergétiques, et du développement des infrastructures dans le pays. La BEI a investi 7 milliards d’EUR en Slovénie depuis le début de ses opérations dans le pays et elle est aujourd’hui l’un des plus grands investisseurs du pays et une source essentielle de financements abordables et à long terme pour son économie.

Les deux composantes du Groupe BEI – la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) – ont sensiblement augmenté leurs investissements en Slovénie en 2019. La BEI a investi 184 millions d’EUR (multipliant par plus de deux fois le montant octroyé en 2018), tandis que le FEI a investi quelque 66 millions d’EUR (soit environ dix fois plus qu’en 2018).

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Les résultats de la BEI en Slovénie pour 2019 sont la preuve de l’engagement continu de la Banque en faveur du développement économique et social du pays. Nous y avons triplé nos investissements par rapport à 2018 et soutenu pratiquement tous les secteurs clés de l’économie slovène – des PME à l’énergie et à l’efficacité énergétique. Ce résultat n’aurait pas été possible sans l’aide de nos partenaires dans le pays et de nos équipes spécialisées au Luxembourg et à Ljubljana. En 2020, nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir saisir de nouvelles opportunités en collaboration avec nos partenaires slovènes dans des secteurs tels que la lutte contre les changements climatiques, l’innovation, l’énergie et les transports. »

Les investissements de la BEI font plus que doubler, atteignant 184 millions d’EUR – ceux du FEI augmentent de près de 10 fois, atteignant quelque 66 millions d’EUR.

La BEI a soutenu trois projets mis en œuvre dans le pays au bénéfice de PME slovènes, ainsi que des secteurs de l’énergie et de l’efficacité énergétique. Le FEI y a mené cinq opérations à l'appui de 840 PME et ETI slovènes et de 9 426 emplois. Compte tenu de ces dernières opérations, le nombre total d’entreprises slovènes soutenues est désormais supérieur à 5 000 pour un nombre total d’emplois de 44 000 – ce qui représente près de 5 % du nombre total de personnes employées dans le pays.

Les activités du FEI en Slovénie ont mobilisé un montant total de 1,09 milliard d’EUR d’investissements supplémentaires. Entre 2004 et 2018, la contribution du FEI seul à la croissance économique et sociale de la Slovénie s’est élevée à 128 millions d’EUR.

La BEI approuve 188 millions d’EUR pour des projets soutenus dans le cadre du FEIS en 2019

En 2019, la BEI a approuvé l’équivalent de 188 millions d’EUR de projets au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un programme de garantie de 21 milliards d’EUR introduit par le Plan d’investissement pour l’Europe. Les activités de la BEI au titre du FEIS en Slovénie devraient permettre de mobiliser 1,31 milliard d’EUR d’investissements supplémentaires.

L’année dernière, le FEI a soutenu Resalta, un chef de file slovène de la fourniture de solutions d’efficacité énergétique qui exerce ses activités en Europe centrale et dans les Balkans occidentaux. Cette société a reçu 6 millions d’EUR sous la forme d’un apport de fonds propres afin de développer ses services énergétiques et ses solutions en matière d’énergies renouvelables.

Le FEI a également investi 25 millions d’EUR dans ALFI, un fonds de capital-investissement slovène lié au programme SEGIP et axé sur les PME slovènes en croissance et compétitives sur le plan mondial qui rencontrent des contraintes de capital ou des problèmes de succession.

La BEI a mis à disposition de SID Banka, un partenaire de longue date, 150 millions d’EUR à l’appui de projets de plus petite taille mis en œuvre par des PME, des ETI, des municipalités et des établissements publics. Cet investissement a renforcé la capacité de SID Banka à proposer des produits dédiés dans les domaines des infrastructures, de l’efficacité énergétique et de l’environnement.

Les services de conseil de la BEI continuent de fournir une aide précieuse en vue de mobiliser des financements à l’appui de projets

Les services de conseil de la Banque européenne d’investissement ont continué d’assister leurs homologues slovènes tout au long de 2019. L’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (le dispositif Jaspers) a permis de mener à bien un projet, portant ainsi à dix le nombre total de projets menés à terme, pour une valeur d’investissement sous-jacente de 1,8 milliard d’EUR.

La Plateforme européenne de conseil en investissement a traité un total de 33 demandes de conseil émanant de Slovénie. La plateforme est le fruit d’un partenariat entre la BEI et la Commission européenne (CE) dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, et offre un point d’accès unique à une gamme complète de services de conseil et d’assistance technique.

ELENA, une autre initiative conjointe de la BEI et de la CE dans le cadre du programme Horizon 2020, qui accorde des subventions pour une assistance technique axée sur la mise en œuvre de programmes relatifs à l’efficacité énergétique, à la production décentralisée à partir de sources d’énergie renouvelables et aux transports urbains, a permis de mener à bien trois missions en Slovénie. Conseillant la municipalité de Ljubljana, le ministère des infrastructures et la région slovène de Primorska, le mécanisme ELENA a apporté plus de 4 millions d’EUR dans le cadre de l’assistance technique. Ce montant devrait permettre de mobiliser 140 millions d’EUR pour des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, du chauffage urbain et des réseaux d'éclairage public, et d’offrir des possibilités de transport propre aux navetteurs slovènes.

Note aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Le montant total des engagements de la BEI en Slovénie depuis que la banque de l’UE a débuté ses activités dans le pays atteint 6,99 milliards d’EUR. Les opérations de la BEI couvrent des secteurs importants de l’économie slovène, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises, grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un volet important de l’activité de la banque de l’UE dans le pays. À ce jour, la banque de l’UE a soutenu plus de 5 000 PME slovènes, préservant ainsi plus de 44 000 emplois.

À propos de l’activité du FEI en Slovénie

Entre 2004 et 2018, le FEI a appuyé la croissance économique et sociale slovène, avec 733 millions d’EUR investis dans plus de 5 000 PME, qui ont permis de soutenir plus de 44 000 emplois. Pour la seule année 2019, le FEI a investi 66 millions d’EUR à l’appui de 840 PME slovènes et de près de 9 500 emplois. À ce jour, les activités du FEI en Slovénie ont permis de mobiliser un montant total de 1,09 milliard d’EUR d’investissements supplémentaires.