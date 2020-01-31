Parmi les quatre grandes priorités d’investissements de la BEI (infrastructure, innovation, environnement, PME), la France s’est particulièrement distinguée par l’importance des prêts dédiés à la lutte contre le changement climatique, qui a représenté 47 % des montants alloués en 2019, mais également avec une part élevée consacrée à l’innovation (2 milliards d’euros, soit 28 %).

Enfin, 2,5 milliards d’euros ont été prêtés au titre du plan Juncker par l’ensemble du groupe BEI. Au total, depuis son lancement en 2015, la France a accordé 13,5 milliards d’euros de financement garantis par le plan Juncker, ce qui en fait le premier pays européen bénéficiaire en volume.

La Banque du climat déjà une réalité en France

Plus de 47 % des volumes de prêts de la BEI – soit 3,28 milliards d’euros – ont été accordés à la lutte contre le changement climatique. Dans ce secteur, la France se situe bien au-dessus de la moyenne des autres pays européens (la BEI ayant dédié 31 % de ses prêts au climat sur l’ensemble de l’UE). Ce faisant, la France est déjà proche des objectifs fixés par la BEI pour 2025. Lors de son conseil de novembre 2019, la banque de l’Union européenne a en effet décidé, par l’intermédiaire de ses actionnaires, de porter de 25 % à 50 %, en cinq ans, la part de la lutte contre le changement climatique dans son activité.

Quelques projets climats emblématiques financés en 2019 :

Un prêt de 130 millions d’euros à l’entreprise Derichebourg , l’un des leaders européens du recyclage industriel, pour moderniser ses centres de tri et la R&D

, l’un des leaders européens du recyclage industriel, pour moderniser ses centres de tri et la R&D Un financement de 30 millions d’euros à l’agglomération de Grenoble pour la rénovation du réseau de chaleur, notamment.

pour la rénovation du réseau de chaleur, notamment. Un prêt de 40 millions à AREC Occitanie . La BEI est ainsi devenue le partenaire privilégié des sociétés de tiers financement (STF), des établissements créés par les régions pour accorder aux ménages des prêts à la rénovation énergétique de leurs logements.

. La BEI est ainsi devenue le partenaire privilégié des sociétés de tiers financement (STF), des établissements créés par les régions pour accorder aux ménages des prêts à la rénovation énergétique de leurs logements. Un prêt de 20 millions à Voltalis, une start-up qui développe un boitier destiné aux habitations privées, permettant l’effacement de la consommation des ménages et favorisant ainsi les économies d’énergie au quotidien pour les foyers.

Un soutien accru à toutes les innovations

Soucieuse de développer l’investissement à long terme et de créer les champions européens de demain, la BEI a continué à soutenir l’innovation en France, en dédiant près de 2 milliards d’euros de ses investissements à long terme à ce secteur. Un montant complété par l’apport du Fonds européen d’investissement (1,6 milliard d’euros) qui a pour vocation, entre autres, de soutenir indirectement le développement des PME en croissance, en offrant des garanties ou des enveloppes de crédit aux intermédiaires bancaires et financiers qui accordent ensuite ces prêts aux bénéficiaires finaux

Quelques projets d’innovation emblématiques financés en 2019 :

Un prêt de 40 millions d’euros au groupe agroalimentaire Sill destiné à sa R&D pour soutenir sa stratégie d’innovation en matière de produits alimentaires ;

destiné à sa R&D pour soutenir sa stratégie d’innovation en matière de produits alimentaires ; La Medtech encore à l’honneur, avec notamment un financement de 22,5 millions d’euros à Mauna Kea et de 20 millions d’euros à Advicenne pour soutenir leurs recherches ;

pour soutenir leurs recherches ; Un prêt de 25 millions d’euros à Prophesee , une entreprise développant un système révolutionnaire de captation d’image, destiné aux véhicules autonomes, à la santé ou à l’industrie 4.0 ;

, une entreprise développant un système révolutionnaire de captation d’image, destiné aux véhicules autonomes, à la santé ou à l’industrie 4.0 ; Un financement de 100 millions d’euros au groupe Fnac Darty pour lui permettre de développer une plateforme numérique de distribution, capable de rivaliser avec celle de ses concurrents.

Enfin, le FEI s’est distingué par des projets très innovants notamment dans le domaine social, comme la garantie de 30 millions d’euros accordée à SOGAMA pour lui permettre elle-même de garantir auprès des banques les micro-prêts de moins de 500 000 euros pour les entreprises du secteur social ; ou dans le domaine agricole, avec le lancement, en partenariat avec le ministère de l’agriculture, du fonds Inaf (Initiative nationale pour l’agriculture française) qui permettra de garantir jusqu’à 1 milliard d’euros de prêts bancaires aux jeunes agriculteurs.

« Les résultats de la Banque européenne d’investissement en 2020 pour la France sont excellents à plusieurs titres. Ils rappellent non seulement que la France est l’un des principaux pays d’intervention de la banque de l’Union européenne, mais ils se distinguent aussi par la part élevée des investissements dédiés à la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à l’innovation, deux secteurs clefs », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Nous poursuivrons dans cette voie au cours des prochaines années pour faire de la France un pays en avance en matière de financement de la transition écologique ».

En 2019, forte de son expertise et de son attractivité financière grâce à sa notation triple A, la BEI a consacré, en France, 8,5 milliards d’euros de nouveaux financements en soutien à des projets dans des secteurs clefs de l’économie tels que la transition énergétique, l’éducation et la formation des jeunes, le soutien aux entreprises et à l’innovation, ou encore la modernisation des infrastructures.