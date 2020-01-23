Les élèves hongrois vont disposer de huit nouvelles écoles, 16 salles de classe supplémentaires, 20 nouvelles salles de sport, 26 piscines et 17 grands gymnases

La Banque européenne d’investissement (BEI) va investir 150 millions d’EUR afin que les jeunes Hongrois bénéficient de meilleures infrastructures scolaires et sportives

Le prêt de la BEI aidera les écoles à améliorer la qualité de l’enseignement, l’inclusion sociale et les résultats scolaires des élèves, ainsi que leurs perspectives sur le plan social et leur employabilité

La BEI et le ministère hongrois des finances ont signé ce jour à Budapest le contrat portant sur un prêt de 150 millions d’EUR pour la construction et la rénovation de huit écoles, l’aménagement de 16 salles de classe supplémentaires et 20 nouvelles salles de sport dans des écoles, ainsi que la construction de 26 piscines et 17 grands gymnases dans des écoles publiques du pays. À ce jour, la BEI a investi 911 millions d’EUR dans le secteur de l’éducation en Hongrie.

D'une manière générale, le prêt de la BEI favorisera de nouvelles capacités dans l’enseignement primaire et secondaire, et permettra en particulier aux élèves qui suivent actuellement un enseignement dans une « école conteneur » de déménager dans des bâtiments scolaires neufs et modernes ; les investissements accroîtront les perspectives sur le plan social et l’employabilité future des enfants. L'accès à des infrastructures sportives modernes contribuera également à améliorer la santé publique dans le pays car les élèves recevront une formation répondant aux critères nationaux en matière d’éducation physique et pourront pratiquer des sports populaires.

Le prêt aura pour effet de réduire la surpopulation dans les écoles, d’améliorer les équipements à vocation pédagogique et, partant, d’améliorer les résultats scolaires des jeunes en leur proposant un enseignement performant indépendamment de leur milieu social et en assurant l’égalité des chances dans le cadre d’un enseignement de qualité.

En plus d’accroître l’inclusion sociale dans les écoles publiques, qui constituent le principal prestataire dans le secteur de l’éducation en Hongrie, le prêt de la BEI soutiendra les efforts déployés par celles-ci pour s’adapter efficacement aux changements démographiques locaux ; il réduira la consommation d’énergie et contribuera à la durabilité de l’environnement en Hongrie et dans l’Union européenne.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La BEI continue d’appuyer la Hongrie dans ses efforts pour relever les grands défis auxquels elle est confrontée dans le domaine de l’éducation et mettre en place un système éducatif moderne permettant de dispenser un enseignement performant à la jeunesse du pays. Il est de plus en plus important d’assurer un enseignement de qualité pour améliorer les conditions de vie et les perspectives économiques et sociales des jeunes, raison pour laquelle la BEI est heureuse d’appuyer ce projet. La contribution, à l’échelle mondiale, de la Hongrie, dans le domaine des sports et des sciences est extraordinaire et j’espère sincèrement que ce concours aidera à former une nouvelle génération de champions hongrois d’envergure internationale dans le monde des sports et des sciences. »

Mihály Varga, ministre hongrois des finances, a déclaré : « Je salue vivement le travail de la BEI et son engagement constant à l’appui des priorités de notre pays sur le plan de l’amélioration des infrastructures éducatives, en particulier la construction et l’extension des infrastructures dans les écoles où celles-ci sont vétustes et inadaptées. Ce prêt appuiera la construction de huit nouvelles écoles en Hongrie et l’amélioration de l’accès aux installations sportives, grâce à la rénovation et à l’aménagement de salles de sport et de gymnases, permettra aux élèves de suivre quotidiennement des cours d’éducation physique. »

Investissements en cours en Hongrie dans le domaine de l’éducation et des infrastructures sportives qui y sont liées

Ce prêt s’inscrit dans la suite d’un programme comparable d’un montant d’environ 15 milliards de HUF (approximativement 48 millions d’EUR), signé en 2016 ; sa mise en œuvre a permis aux élèves de disposer d’installations sportives modernes dans l’ensemble du pays. Tout comme dans le cadre de la première partie, la BEI devrait cofinancer le projet à hauteur de 50 %.

Le prêt de la BEI vient compléter le soutien des Fonds structurels et d'investissement européens accordé par l’Union européenne pour améliorer les infrastructures éducatives en Hongrie ; les projets seront pour moitié situés dans des régions moins développées.

Le projet, qui est axé sur les infrastructures scolaires dans un pays confronté à des besoins importants en matière d’investissements en faveur de l’éducation, vise à soutenir les efforts déployés en vue de réaliser l’objectif de développement durable n° 4 (éducation) des Nations unies, qui vise une éducation de qualité inclusive et équitable, et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.