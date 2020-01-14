©Amaury Wenger/ Gewobag

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder à l’organisme public de logement Gewobag un prêt de 240 millions EUR pour financer la construction de 2 000 immeubles d’habitation neufs d’ici 2023. Les nouveaux bâtiments répondront dans leur majorité aux normes relatives aux logements à faible consommation énergétique et dépasseront donc celles fixées par la réglementation relative aux économies d’énergie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Gewobag ont déjà signé le contrat de financement relatif au projet. Grâce à cette collaboration, Berlin disposera de logements intermédiaires supplémentaires.

« Le prêt de la BEI, assorti d’un taux avantageux, nous permet d’investir davantage dans la construction de logements à Berlin, de manière à élargir le parc résidentiel du Land. Ainsi, les loyers seront maintenus les plus bas possibles pour nos locataires. Nous sommes heureux d’avoir à nos côtés un partenaire solide tel que la BEI », a déclaré Markus Terboven, membre du conseil d'administration de Gewobag.

« Le manque de logements intermédiaires de qualité est une problématique urgente à laquelle sont confrontées de nombreuses villes d’Europe », a expliqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne. « Je suis fier que le financement du logement urbain durable soit une longue tradition à la BEI. Grâce à notre prêt à Gewobag, de nombreux habitants de Berlin pourront profiter d’un logement plus écologique et plus abordable ; cette opération est l’exemple parfait de la valeur ajoutée qu’une banque publique comme la BEI se doit d'apporter. »

Ce prêt est le second financement dans le cadre duquel Gewobag et la BEI collaborent. Le projet, qui s’inscrit dans le droit fil du programme urbain de l’UE pour des villes innovantes et agréables à vivre, représente par ailleurs aussi une contribution importante à la réalisation des objectifs de la BEI et de Gewobag sur le plan de la lutte contre les changements climatiques, grâce au respect de normes élevées en matière d’efficacité énergétique.

Propriétaire de quelque 70 000 appartements, Gewobag, qui offre ses services à plus de 120 000 locataires, est la plus grande société immobilière de Berlin et d’Allemagne. À moyen terme, cet organisme public de logement élargira son parc de logements, qui passera à 15 000 appartements.