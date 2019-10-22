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GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 240 000 000 €
Aménagement urbain : 240 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 240 000 000 €
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24/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
Communiqués associés
Allemagne : de nouveaux logements pour Berlin - la BEI prête 240 millions d'EUR à Gewobag

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20190391
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
GEWOBAG WOHNUNGSBAU-AG BERLIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 240 million
EUR 506 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a second operation to finance an investment programme of housing for low and moderate-income households by the city owned company Gewobag.

The project will help address the shortage of affordable housing in the state of Berlin and will support the construction of energy efficient buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter is subject to public procurement, hence it is required that the promoter ensures that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
Date de publication
24 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95696040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190391
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
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GEWOBAG BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN II
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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