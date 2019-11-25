Signature d’un prêt de 350 millions d’EUR pour des investissements en 2019-2020

Particuliers et entreprises auront accès à des connexions ultra-rapides de dernière génération (750 Mbps)

30 % du financement consacré à la mise à niveau du réseau en Italie méridionale

Des connexions plus rapides et plus performantes pour un réseau de téléphonie mobile de dernière génération à la portée de presque tout particulier ou toute entreprise en Italie, y compris dans le sud du pays : voilà l’objectif du plan d’investissement de TIM portant sur des infrastructures de téléphonie mobile. Le plan bénéficie du soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), via un prêt de 350 millions d’EUR signé aujourd’hui à Rome par Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, et Luigi Gubitosi, directeur général de TIM.

Le projet financé concerne à la fois la mise en œuvre anticipée de la 5G, annoncée par TIM en juin dernier, et la mise à niveau de l’actuel réseau mobile 4G/LTE (Long Term Evolution). Il permettra d’achever la couverture en matière de connexions mobiles à très haut débit en 2019-2020 et renforcera sensiblement la capacité du réseau à faire face au bond de croissance du trafic, tout en proposant des vitesses allant jusqu’à 750 Mbps (mégabits par seconde). En parallèle, ces investissements permettront d’étendre à tout le pays l’offre de services commerciaux à haut débit 5G et 4G/LTE, y compris des solutions d’accès fixe sans fil.

Sur le total des investissements prévus par TIM, 30 % sont destinés à l’Italie méridionale, région qui présente une fracture numérique plus importante que celle constatée dans le centre ou le nord du pays.

Le prêt relève des domaines d’activité prioritaires de la banque de l’UE : soutien aux infrastructures de réseaux de télécommunications, réduction de la fracture numérique, réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe et contribution au développement des régions moins favorisées de l’UE.