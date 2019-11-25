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TIM MOBILE NETWORK

Signature(s)

Montant
470 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 470 000 000 €
Télécom : 470 000 000 €
Date(s) de signature
19/05/2021 : 120 000 000 €
25/11/2019 : 350 000 000 €
Autres liens
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08/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TIM MOBILE NETWORK
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TIM MOBILE NETWORK
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Italie : la BEI soutient le plan de TIM pour le réseau 5G

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 25/11/2019
20190241
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TIM MOBILE NETWORK
TELECOM ITALIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 470 million
EUR 799 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance an early deployment of 5G and the upgrade of the promoter's Italian mobile network with advanced 4G/LTE and 5G equipment. Through these measures, the mobile coverage with higher data rates will reach 99% of population, increase the network capacity to cope with the strong traffic growth and allow for top speeds up to 750 Mbps. At the same time, the investments are also facilitating the expansion of the commercial 5G broadband services across the country including Fixed Wireless Access solutions. The project implementation is planned for the years 2019 to 2020.

The project will result in an increased quality of services with top speed levels of 700Mbps Gbps and lower latencies compared to standard 4G networks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Therefore it is not covered by EU Directives on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TIM MOBILE NETWORK
Date de publication
8 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94652174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190241
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TIM MOBILE NETWORK
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163215573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190241
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

Italy: EIB supports TIM’s 5G network plan
TIM Mobile Network
Photographe: Marco Santarelli
©EIB

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