La Banque européenne d’investissement participe à l’opération à hauteur de 110 millions d’EUR dans le cadre du plan Juncker, ICO apportant 100 millions d’EUR.

L’accord permettra d’accélérer la transformation numérique d’El Corte Inglés afin de renforcer sa compétitivité.

L’entreprise espagnole investira dans la mise en place de nouvelles technologies dans le but de renforcer la vente multicanal et d’améliorer la gestion de la chaîne logistique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Instituto de Crédito Oficial (ICO) financeront les investissements d’El Corte Inglés dans le domaine de l’innovation afin d’accélérer la transformation numérique de l’entreprise espagnole. À cette fin, la BEI accordera un prêt de 110 millions d’EUR, avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, alors que le financement fourni par ICO s’élèvera à 100 millions d’EUR. Le prêt est assorti d’une échéance à dix ans, témoignage de la confiance des deux organismes à l’égard de l’entreprise espagnole. Les contrats officialisant l’accord ont été signés aujourd’hui à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, et Victor del Pozo, PDG d’El Corte Inglés.

Le soutien à l’innovation et à la transition numérique des entreprises est l’une des priorités de la BEI en Espagne. Conformément à cet objectif, la banque de l’UE signe ce deuxième prêt avec l’emblématique société espagnole, chef de file européen des grands magasins, encourageant ainsi sa transformation numérique. Les financements accordés par la BEI en 2016 ont permis à El Corte Inglés de mettre en place une nouvelle plateforme numérique intégrée de commerce en ligne afin de stimuler ses ventes par l’intermédiaire du web et du téléphone mobile.

Le financement octroyé par l’ICO relève de la stratégie de cette banque publique espagnole, qui vise à promouvoir le développement des entreprises en matière de numérisation et d’innovation.

L’accord signé aujourd’hui permettra à El Corte Inglés d’accélérer et d’approfondir sa transformation technologique, en renforçant ses infrastructures et ses systèmes informatiques, en développant des logiciels qui permettent de mieux gérer les données et en augmentant la cybersécurité de ses activités en ligne. En outre, la mise en œuvre de nouvelles technologies permettra à l’enseigne de s’adapter plus rapidement aux préférences des consommateurs et de raccourcir le délai nécessaire pour répondre aux clients en ligne, une partie du financement accordé par la BEI et l’ICO étant destinée aux investissements dans l’innovation sur le plan de la chaîne logistique, de l’approvisionnement et de la distribution.

Le projet contribuera à renforcer la compétitivité de l’une des entreprises privées d’Espagne qui crée le plus d’emplois. El Corte Inglés compte plus de 90 000 salariés et l’accélération de sa stratégie de transformation numérique s’accompagnera de la création de nouveaux emplois hautement qualifiés pour son département informatique.

« Nous sommes très heureux de contribuer à l’innovation numérique de l’une de nos entreprises les plus emblématiques et qui fournit le plus d’emplois en Espagne. Le passage au numérique est l’un des principaux défis que les entreprises européennes doivent relever pour asseoir leur compétitivité et leur croissance. C’est pourquoi l’appui à la numérisation est l’un des objectifs prioritaires de la banque de l’Union européenne » a déclaré Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, lors de la cérémonie de signature. « Investir dans les technologies numériques dans le secteur du commerce est indispensable pour s’adapter à l’évolution rapide du marché et pouvoir rivaliser avec les géants du commerce en ligne. Avec la signature de cet accord, la BEI prouve à nouveau son attachement à l’innovation et à la numérisation des entreprises espagnoles, ainsi qu’à la création d’emplois dans notre pays ».

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a affirmé que « la participation de l’ICO à cette opération s’inscrit dans le cadre de sa stratégie qui consiste à promouvoir la numérisation et l’innovation, l’un des axes prioritaires de l’action de la banque publique. L’objectif de l’ICO est de fournir aux entreprises espagnoles les instruments financiers qui leur permettront de réussir leur transition numérique en vue de renforcer leur croissance et leur compétitivité. »

De son côté, Víctor del Pozo, PDG d’El Corte Inglés, a exprimé la satisfaction de son entreprise face au soutien de deux institutions importantes recueilli dans le cadre du processus de transformation numérique mené par son groupe d’entreprises. « Nous sommes une entreprise qui innove dans tous ses domaines d’activité et le défi numérique est actuellement une de nos priorités. Le soutien de la BEI et de l’ICO nous permettra d’avancer sur la voie de la réalisation de notre objectif de numérisation et d’innovation ».

La BEI et l’innovation

Pour la troisième année consécutive, en 2018, le Groupe BEI a augmenté sa contribution à l’appui de la recherche-développement et innovation (RDI) en Espagne, éléments sur lesquels repose la compétitivité de l’économie. Le Groupe BEI a consacré 2 439 millions d’EUR à cet objectif, ce qui représente près de 30 % de son activité en Espagne, qui devient ainsi le deuxième pays de l’UE à recevoir le plus de financements de la BEI destinés à des investissements axés sur l’innovation en 2018.

L’Instituto de Crédito Oficial est une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère espagnol de l’économie et de l’entreprise. L’ICO est devenu une référence en matière de financement aussi bien des PME que des grands projets d’investissement. L’institution contribue au développement des entreprises et à la création d’emplois en encourageant les activités économiques qui méritent d’être promues et développées en raison de leur pertinence sociale, culturelle ou écologique, ou de leur caractère innovant.