© Matthew Henry

La banque de l’UE soutiendra, au moyen d’un prêt sur 22 ans, les investissements mis en œuvre par l’entreprise pour moderniser le réseau national de transport d’électricité.

Ce décaissement portera le montant de l’encours de prêt de la BEI sur Terna à 2,15 milliards d’EUR.

Terna et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour un accord concernant un prêt de 490 millions d’EUR pour financer des investissements destinés à améliorer la fiabilité et la qualité du réseau électrique.

Pour la première fois dans l’histoire de la relation entre Terna et la BEI, le prêt sera affecté à des investissements dans le renouvellement d’actifs, et notamment le remplacement d’équipements et de composants individuels ainsi que l’adoption de solutions de pointe en matière d’écocompatibilité avec l’environnement hôte. Ce décaissement portera le montant de l’encours de prêt de la BEI sur Terna à 2,15 milliards d’EUR.

Le prêt, accordé sur une durée plus longue et à un taux moins élevé que ceux du marché, s’inscrit dans la politique d’optimisation de la structure financière de Terna et est en adéquation avec les principales activités de financement de la BEI dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.

Le montant sera décaissé en deux tranches à taux fixe, d’une durée de 22 ans environ chacune. Le tirage de la première tranche est prévu pour juin 2020 et portera sur un montant total de 147 millions d’EUR, assorti d’un taux fixe de 0,717 %. Celui de la seconde tranche, d’un montant total de 343 millions d’EUR et avec un taux fixe de 0,78 %, est prévu pour mars 2021.

Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d'investissement : « Cette opération confirme l’engagement de la banque de l’Union européenne dans la modernisation du secteur essentiel des réseaux électriques. Elle vient aussi renforcer plus encore le partenariat fructueux entre la BEI et Terna : ces dernières années, la Banque a soutenu les principaux plans d’investissement de l’entreprise dans la modernisation et le développement du réseau de transport d’électricité et dans des projets transfrontaliers de haute qualité comme l’interconnexion entre l’Italie et la France. Avec ce nouveau prêt, notre engagement financier continu avec Terna dépasse les deux milliards d’euros. »

« La contribution que la Banque européenne d’investissement apporte à l’amélioration de la fiabilité et de la qualité du réseau électrique est très importante pour nous. L’accélération des investissements dans le réseau national de transport d’électricité, à l’appui de la transition énergétique qui s’opère dans le pays, nous permet de viser avec confiance un marché de l’électricité intégré, de plus en plus sûr, efficace et durable », a déclaré Luigi Ferraris, président-directeur général de Terna.