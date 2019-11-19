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TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN

Signature(s)

Montant
490 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 490 000 000 €
Énergie : 490 000 000 €
Date(s) de signature
19/11/2019 : 490 000 000 €
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12/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN
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Italie : Terna et la BEI signent un prêt de 490 millions d’EUR pour la modernisation du réseau électrique

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/11/2019
20170995
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 490 million
EUR 992 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The programme concerns investments in the electricity transmission network in Italy to take place in the period 2019-2023. The project includes a large number of refurbishment schemes for high voltage circuits (overhead lines and underground cables) and substations.

Through EIB financing, Terna will continue to ensure a more reliable supply, in line with the standards set in the regulatory framework, a higher safety and environmental sustainability. Furthermore, the programme will increase operational efficiency, thus it supports the integration of renewable energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The potential impacts of the project include vegetation clearance, noise and disturbance during construction. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary. The environmental and social due diligence will focus on the Promoters' capacity to implement the programme in line with EIB environmental and social standards and requirements.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN
Date de publication
12 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92774157
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170995
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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