Le prêt vise à soutenir le plan d’investissement Deliver 2022 de l’entreprise dans toute l’Italie.

Les initiatives comprennent l’installation de panneaux solaires dans les bureaux de poste, la transformation numérique des opérations pour mieux servir les clients et le développement du tri automatisé des lettres et des colis.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé l’octroi d’un prêt de 400 millions d’euros à la poste italienne, Poste Italiane, afin de l’aider à mettre en œuvre son plan stratégique Deliver 2022.

Ce financement permettra de soutenir la mise en œuvre de 80 sous-projets, y compris :

l’installation de panneaux solaires à haut rendement énergétique dans 661 bureaux de poste et l’amélioration des normes d’efficacité énergétique sur l’ensemble du réseau afin de réduire les émissions de carbone ;

la modernisation et l’automatisation de la logistique, notamment dans le cadre de l’accroissement de la capacité de tri automatisé des colis, qui devrait passer de 500 000 articles par jour en 2018 à 900 000 en 2022 ;

la modernisation des infrastructures et des équipements des bureaux de poste dans des régions clés relevant de l’objectif de cohésion (dans le Sud de l’Italie) ;

la transformation numérique des opérations dans l’objectif de simplifier et d’optimiser l’expérience du client.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La BEI soutient tous les programmes d’investissement de Poste Italiane depuis de nombreuses années, reconnaissant ainsi qu’elle constitue un point de référence fiable pour la population partout en Italie. Son plan visant à moderniser ses bureaux de poste selon les normes d’efficacité énergétique les plus élevées revêt une importance majeure. En tant que banque de l’UE, nous avons pour mission de financer des projets qui visent à lutter contre les changements climatiques, un objectif auquel nous devrions accorder une attention accrue dans l’avenir. »

Matteo Del Fante, président-directeur général de Poste Italiane, a pour sa part déclaré : « Cet accord avec la BEI confirme notre engagement en faveur de l’innovation numérique et technologique ainsi que de la protection de l’environnement. Il nous permet d’obtenir des financements à des conditions avantageuses afin de mettre en œuvre nos plans de croissance dans des domaines d’activité essentiels. Notre plan stratégique Deliver 2022 joue un rôle clé dans l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail au sein de l’entreprise, dans l’adoption de normes environnementales de plus en plus strictes et dans le renforcement de nos capacités, notamment sur le plan logistique. »