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POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION

Signature(s)

Montant
550 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 550 000 000 €
Services : 550 000 000 €
Date(s) de signature
26/01/2021 : 150 000 000 €
3/10/2019 : 400 000 000 €
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23/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
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Communiqués associés
Italie : Poste Italiane obtient un prêt de 400 millions d’euros de la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 03/10/2019
20180569
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
POSTE ITALIANE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 550 million
EUR 822 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's investment programme concerning IT and postal services infrastructure, logistics, digitalisation, security and safety, customer service, and financial services.

Postal services are recognised as enabling communication infrastructures of general economic interest. The innovation in the logistics network of the universal service provider is in line with the EU postal policy to ensure high quality universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, it will have an expected positive externality on the overall economy by supporting the e-economy and enabling the integration of domestic and international supply chains, thus playing a key role in strengthening the EU Single Market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The implementation of postal and logistics systems and its related IT developments is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA)Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the Project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the Project.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, in particular Directive 2014/25/EU, as implemented by national legislation and interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93111645
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE AUTOMATISATION AND DIGITALISATION
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238718324
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180569
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

From left to right: EIB Vice-President D. Scannapieco and Poste italiane CEO, Matteo Del Fante
Poste Italiane Automatisation and Digitatalisation
Photographe: Marco Santarelli
©EIB

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