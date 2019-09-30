La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé avec Fransabank SAL, le cinquième groupe bancaire du Liban, un accord de financement d’un montant de 24 millions de dollars des États-Unis en vue de la construction d’une toute nouvelle fabrique de contenants en verre au Liban. Ce financement de la BEI s’inscrit dans le cadre de l’initiative Résilience économique (IRE) de la Banque. Le projet conduira à la création de 620 emplois dans une région rurale du Liban et appuiera la région dans ses efforts de diversification de l’économie vers l’industrie manufacturière.

« Le projet fera revivre l’industrie de fabrication de contenants en verre, qui constitue un élément clé de la chaîne de valeur de l’industrie agroalimentaire libanaise. Il aura pour effet de réduire la dépendance vis-à-vis des importations et de renforcer la production locale. La BEI se réjouit de soutenir ce projet phare, en collaboration avec Fransabank SAL, son partenaire local », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

La Banque de l’UE a renforcé son appui au secteur privé libanais en investissant dans de nécessaires projets d'infrastructures et en améliorant l'accès des entreprises aux financements.

Ce projet s’inscrira en complément de l’engagement de 800 millions d’EUR pris par la BEI à l’occasion de la conférence Cèdre à Paris afin de stimuler l’économie libanaise.

Au cours des dix dernières années, Fransabank a mis en place une stratégie de développement visant à favoriser les investissements du secteur privé. La Banque apporte un appui au développement rural et socioéconomique, avec un accent tout particulier sur la création d'emplois, l’éducation pour tous, l’inclusion financière, la finance durable et l’autonomisation des femmes. Par ailleurs, elle encourage vivement l’industrie locale à réduire ses importations et à intensifier les exportations libanaises.

Adel Kassar, vice-président de Fransabank : « Apporter un soutien aux entreprises libanaises, et plus particulièrement au projet Glasspack, grâce à un meilleur accès à des financements à long terme à des conditions favorables, est au cœur de notre stratégie qui consiste à contribuer au développement du secteur privé et à accroître les possibilités d'emploi au Liban. Nous sommes ravis de financer un projet qui est véritablement une vitrine et stimulera à coup sûr l’industrie locale. La relation privilégiée que nous entretenons de longue date avec la BEI nous a permis d’atteindre nos objectifs en la matière ».

L’initiative Résilience économique (REI) de la BEI, approuvée par les États membres de l’UE en 2016, consiste en un ensemble intégré de prêts, de financements concessionnels et d’instruments innovants conçus pour permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus .

