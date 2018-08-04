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GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN

Signature(s)

Montant
22 121 627,8 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 22 121 627,8 €
Industrie : 22 121 627,8 €
Date(s) de signature
27/09/2019 : 22 121 627,8 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 27/09/2019
20180804
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN
GLASSPACK SAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 24 million (EUR 22 million)
USD 48 million (EUR 44 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a greenfield investment in a glass container manufacturing plant in the region of Taanayel-Bekaa in Lebanon.

The main expected benefits from the proposed financing and project implementation are to: - Contribute to the development of the industrial private sector in Lebanon by providing expected good quality glass containers, while reducing reliance on imports; - Contribute to the economic development of Taanayel and Bekaa area; - Contribute to socio-economic stability by creating and supporting additional job opportunities; and - Increase the availability of private sector finance through an intermediary structure with a local banking institution.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The 'manufacturing of glass' falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU as amended, for which a screening decision is required and an EIA might be requested by the competent authorities.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014 - 2020 and the Economic Resilience Initiative.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN
Date de publication
27 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93964200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180804
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
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