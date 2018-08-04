GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN

Fiche récapitulative
The project consists of a greenfield investment in a glass container manufacturing plant in the region of Taanayel-Bekaa in Lebanon.
The main expected benefits from the proposed financing and project implementation are to: - Contribute to the development of the industrial private sector in Lebanon by providing expected good quality glass containers, while reducing reliance on imports; - Contribute to the economic development of Taanayel and Bekaa area; - Contribute to socio-economic stability by creating and supporting additional job opportunities; and - Increase the availability of private sector finance through an intermediary structure with a local banking institution.
The 'manufacturing of glass' falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU as amended, for which a screening decision is required and an EIA might be requested by the competent authorities.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
The project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014 - 2020 and the Economic Resilience Initiative.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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