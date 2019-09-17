Un investissement de 80 millions d’euros garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques

Un fonds dédié aux secteurs « essentiels » : les énergies renouvelables, l’agriculture durable et la santé

Un fonds de long terme, avec une durée de vie de 15 ans prévue, avec un engagement cible de 400 millions d’euros à l’issue de la phase de souscription

La Banque européenne d’investissement (BEI) - la banque de l’Union européenne (UE) - annonce un investissement de 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre du Plan Juncker.

Eiffel Essentiel est un fonds d’investissement stratégique dont l’ambition est d’accompagner sur le long terme les entreprises dont la raison d’être est de répondre aux besoins les plus fondamentaux de l’être humain : se nourrir, se soigner et préserver l’environnement. Convaincu que la nécessaire révolution des modes de production et de consommation vers des modèles plus durables va s’imposer à tous, Eiffel Investment Group a conçu un fonds dédié aux transitions qui affectent les « secteurs essentiels » de l’énergie renouvelable, de l’agriculture/agroalimentaire durable et de la santé. En ciblant ces domaines en pointe dans la transition écologique, Eiffel cherche à maximiser son utilité, économique et sociale, en cohérence avec sa vocation d’investisseur d’impact.

« En tant qu’investisseur d’impact, nous cherchons toujours à concevoir des stratégies nouvelles capables de générer un maximum d’externalités positives. Avec Eiffel Essentiel nous apportons une solution innovante qui s’appuie sur nos expertises « éprouvées dans le domaine de l’énergie durable, de l’agriculture/ agroalimentaire et de la santé » rappelle Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group, membre du « club des partenaires » de la BEI fondé en mai 2019.

Eiffel Essentiel souhaite accompagner une vingtaine d’entreprises opérant dans ces secteurs essentiels qui, ayant prouvé leur modèle économique, ont besoin d’un actionnaire stable pour déployer tout leur potentiel.

Avec une durée de vie de 15 ans, Eiffel Essentiel est un véritable fonds long terme dont l’objectif est d’accompagner ces entreprises sur une période pouvant aller au-delà de 10 ans. Cet élément clef de la thèse d’Eiffel Essentiel s’appuie sur la conviction que tout véritable succès industriel nécessite du temps, particulièrement face aux bouleversements de modèles auxquels les secteurs essentiels ciblés par le fonds sont confrontés.

Eiffel Essentiel prendra des participations minoritaires, aux côtés d’actionnaires de contrôle (familles fondatrices, dirigeants actionnaires…) en adoptant une approche d’actionnaire actif et en faisant bénéficier ses participations de son expertise des écosystèmes industriels des trois secteurs essentiels.

« Ce financement innovant, qui se consacrera en partie au secteur de l’énergie, répond à l’un des objectifs prioritaires de la Banque européenne d’investissement, à savoir la lutte contre le changement climatique a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Notre objectif est aussi de faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et de les accompagner dans leurs projets de développement pour une transition écologique sûre et compétitive »

La participation de la BEI dans ce fonds bénéficie également du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) - élément central du Plan d’investissement pour l’Europe - appelé plus communément Plan Juncker.

Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré: « L'UE s'est engagée à soutenir des projets d'investissement durable tels que celui qui est présenté aujourd’hui. En garantissant l’investissement de 80 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement dans le fonds Eiffel Essentiel, le plan Juncker aide les entreprises du secteur des énergies propres et de l’agriculture durable, en leur permettant d’accéder à des financements indispensables à leur développement. »

Les investisseurs initiaux d’Eiffel Essentiel représenteront, au premier closing, un montant total d’engagement proche de 200 millions d’euros. L’engagement cible du fonds est de 400 millions d’euros.