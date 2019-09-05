La BEI prête 150 millions d’EUR à EDPR Brésil pour le financement d’installations de production d’électricité d’origine éolienne et solaire.

Ce financement aidera le pays à atteindre les objectifs en matière de climat fixés à la COP 21.

1 900 emplois seront créés pendant la mise en œuvre du projet.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va mettre 150 millions d’EUR à la disposition d’EDPR Brésil, la filiale locale d’EDP Renováveis (EDPR), un leader mondial du secteur des énergies renouvelables, pour financer l’aménagement de centrales de production d’électricité d’origine éolienne et solaire au Brésil. Ce prêt institutionnel vient appuyer le programme d’activité d’EDPR au Brésil, pays où l’entreprise est présente depuis une dizaine d’années et où sa réserve de projets lui permettra de produire près de 1,8 TW d’énergie propre par an à l’horizon 2023.

Grâce au soutien de la BEI, le Brésil sera en mesure de réduire ses émissions de CO 2 tout en accélérant la transition vers un bouquet énergétique plus propre, dans le droit fil des objectifs environnementaux fixés lors de la COP 21. La construction des centrales solaires et éoliennes aura par ailleurs des incidences positives sur l’économie du pays, en réduisant les coûts d’importation de l’énergie et des combustibles tout en améliorant la sécurité énergétique et en créant des emplois. En particulier, le total des investissements soutenus par la BEI contribuera à créer 1 900 emplois durant la phase de mise en œuvre.

Ce financement, admissible au titre du Mécanisme pour l’action en faveur du climat et l’environnement, souligne les efforts déployés par la Banque pour financer l’action en faveur du climat en dehors de l’Union européenne, en contribuant aux politiques de l’UE relatives aux énergies renouvelables et à l’environnement. Le projet permettra d’accroître la production d’énergies propres et renouvelables conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, visant à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable tout en luttant contre les changements climatiques (ODD 13).

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Amérique latine : « Les changements climatiques comptent parmi les plus grandes menaces pour l’avenir de notre planète et nous devons unir nos forces pour y faire face. Nous faisons aujourd’hui un très important pas en avant sur la voie de notre engagement à soutenir la croissance économique durable et inclusive en Amérique latine. Grâce à ce projet, la banque de l’UE donne de l’impulsion à la production d’électricité d’origine éolienne et solaire au Brésil et contribue par conséquent à la lutte contre les changements climatiques. Soutenir les énergies propres et renouvelables, et aider ainsi à réduire les émissions de CO 2 , est une priorité absolue pour la BEI au Brésil et dans toute la région ».

João Manso Neto, PDG d’EDPR : « Cette ligne de crédit va nous aider à poursuivre notre établissement au Brésil, un pays en transition qui s’attache à mettre en place un bouquet énergétique plus respectueux de l’environnement. Nous sommes en outre particulièrement motivés par la participation d’une institution du poids de la BEI, car elle soutient non seulement notre ligne d’activité, mais également toute notre contribution au progrès et au développement ».

Avec ce prêt-cadre, la Banque mettra 150 millions d’EUR à la disposition d’EDPR Brésil qui, à son tour, affectera les fonds à différentes centrales solaires photovoltaïques et éoliennes terrestres au Brésil. EDPR pourrait en outre solliciter des prêts de premier rang à long terme auprès d’autres institutions financières afin de se procurer toutes les ressources financières nécessaires à l'exécution du projet.

La BEI en Amérique latine

L’Union européenne est le principal partenaire de l’Amérique latine en matière de développement. Elle est son premier investisseur et son deuxième partenaire commercial. En tant que banque de l’UE, la BEI soutient les relations entre l’UE et l’Amérique latine en finançant des projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de la politique extérieure européenne que sont le développement des infrastructures économiques, environnementales et sociales, le développement du secteur privé et l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

La BEI a commencé à investir en Amérique latine en 1993. Depuis lors, la banque de l’UE a financé quelque 120 projets pour un montant total de l’ordre de 8,4 milliards d’EUR répartis dans 14 pays.

En 2018, la BEI a augmenté sa contribution au développement durable et à l’action en faveur du climat en Amérique latine, mettant 640 millions d’EUR à disposition pour financer 15 projets, soit le nombre le plus élevé d’opérations montées par la Banque sur une année dans la région.

Appui à l’action en faveur du climat

En tant que premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour le financement de l’action en faveur du climat, la BEI a pour objectif de consacrer au minimum 25 % de ses investissements à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, pour au moins 35 % à l’extérieur de l’UE, afin de soutenir une croissance à faible intensité de carbone et à l’épreuve des changements climatiques.

En 2018, la Banque européenne d’investissement a dépassé son objectif de financement de l’action en faveur du climat pour la neuvième année consécutive, en y consacrant 16,2 milliards d’EUR, ce qui représente 29 % du total de son activité. La mobilisation de fonds à l’appui de l’action climatique compte parmi les priorités de la banque de l’UE. Son objectif est de jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des financements nécessaires pour maintenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 °C et pour contenir l’élévation des températures à 1,5 °C afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris.

La BEI, qui fut la pionnière du marché des obligations vertes, est aujourd’hui l’acteur qui en émet le plus au monde.

Projets consacrés à l’action en faveur du climat en Amérique latine

En Amérique latine, la BEI est devenue un promoteur de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables, où elle a signé des opérations totalisant plus de 840 millions d’EUR entre 2013 et 2018.

L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets sont la principale priorité de la BEI dans la région, où les projets soutenus par la Banque mettent l'accent sur l’environnement, et en particulier sur la promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des systèmes de transports publics durables. Les projets en rapport avec l’adaptation aux effets des changements climatiques comprennent l’amélioration d’infrastructures existantes afin de les rendre plus résilientes face à des régimes météorologiques plus instables et imprévisibles, en les préparant à des incidences directes et indirectes.