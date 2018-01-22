LATAM Sustainable Power Generation FL

Fiche récapitulative
A framework loan to support the development of renewable energy projects in Brazil and Mexico, promoted by Energias De Portugal Renováveis (EDPR).
The project aims at financing climate change mitigation projects in the areas of renewable energy and energy efficiency in Brazil and Mexico. The operation is eligible under the Bank's Climate Action and Environment Facility 2014-2020 and it will contribute to the Bank's climate action lending objectives. The renewable energy projects are expected to positively impact the domestic economies through job creation and fuel import bill reduction, while improving energy security and reducing energy prices. The operation supports clean, renewable energy generation in Brazil and Mexico in line with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (SDG 7) and taking urgent action to combat climate change and its impacts (SDG 13).
The environmental impact assessment procedures carried out to date and the environmental management plans, including the mitigation measures to be applied during construction and operation and any potential residual gaps ensuing from the start of works, will be assessed in light of the Bank's Environmental and Social Standards.
The EIB's Private Sector Procurement Guidelines will be followed for the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.