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LATAM SUSTAINABLE POWER GENERATION FL

Signature(s)

Montant
150 764 279,97 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 150 764 279,97 €
Énergie : 150 764 279,97 €
Date(s) de signature
18/06/2019 : 150 764 279,97 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 18/06/2019
20170468
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LATAM SUSTAINABLE POWER GENERATION FL
EDP RENOVAVEIS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 700 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A framework loan to support the development of renewable energy projects in Brazil and Mexico, promoted by Energias De Portugal Renováveis (EDPR).

The project aims at financing climate change mitigation projects in the areas of renewable energy and energy efficiency in Brazil and Mexico. The operation is eligible under the Bank's Climate Action and Environment Facility 2014-2020 and it will contribute to the Bank's climate action lending objectives. The renewable energy projects are expected to positively impact the domestic economies through job creation and fuel import bill reduction, while improving energy security and reducing energy prices. The operation supports clean, renewable energy generation in Brazil and Mexico in line with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (SDG 7) and taking urgent action to combat climate change and its impacts (SDG 13).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact assessment procedures carried out to date and the environmental management plans, including the mitigation measures to be applied during construction and operation and any potential residual gaps ensuing from the start of works, will be assessed in light of the Bank's Environmental and Social Standards.

The EIB's Private Sector Procurement Guidelines will be followed for the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LATAM SUSTAINABLE POWER GENERATION FL
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81393797
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170468
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Brésil
Mexique
Disponible au public
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Climate action in Latin America: EIB and EDPR support the development of renewable energy in Brazil
LATAM Sustainable Power Generation FL
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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