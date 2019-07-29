La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) vont allouer respectivement 1,255 milliard d’euros et 300 millions d’euros en faveur du Plan pour les écoles établi et coordonné par le ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche (MIUR)

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) acheminera les fonds au travers de prêts aux Régions destinés à financer des projets dans les écoles primaires et secondaires

L’État italien bénéficiera d'avantages financiers considérables grâce aux concours des deux institutions internationales

Les institutions financières européennes et internationales poursuivent leur engagement, aux côtés du MIUR, en faveur de l’amélioration de la sécurité et de la modernisation des écoles italiennes. Plusieurs accords ont en effet été signés ce jour à Rome dans le but de mettre à disposition d’importants montants à l’appui des écoles. On citera notamment une enveloppe de 1,555 milliard d’euros au total, comprenant une allocation de 1,255 milliard d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI), complétée par un concours de 300 millions d'euros de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB). La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) utilisera ces ressources pour soutenir les collectivités locales propriétaires des bâtiments scolaires.

Les accords portant sur ces financements ont été signés ce jour à Rome, par Marco Bussetti, ministre de l’éducation, de l’université et de la recherche (MIUR), Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, Carlo Monticelli, vice-gouverneur de la CEB, et Fabrizio Palermo, administrateur délégué de la CDP, en présence de Giuseppe Conte, président du conseil des ministres.

Les fonds octroyés seront affectés à des travaux de rénovation, de mise en sécurité, d'adaptation aux normes antisismiques et d'amélioration de l'efficacité énergétique, ainsi qu’à la construction de nouveaux bâtiments scolaires. La CDP mettra ces ressources à la disposition des communes, provinces et villes métropolitaines au moyen de prêts accordés aux Régions, en fonction des listes de priorités établies par ces dernières et figurant dans le programme national triennal 2018-2020 relatif aux bâtiments scolaires du ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche, lequel en assure la coordination et effectuera le suivi des affectations. L'État supportera les charges d'amortissement et, grâce à des modalités particulières d'octroi, les bénéficiaires pourront utiliser les ressources sans qu’il n’y ait d’incidences sur le pacte national de stabilité.

Les financements de la BEI et de la CEB permettront à l’État italien d’épargner un montant considérable de charges d’intérêt, car il bénéficiera des conditions favorables que les deux institutions internationales obtiennent pour leur collecte de fonds en raison de leur excellente note (BEI : AAA/AAA/Aaa ; CEB: AAA/AA+/Aa1).

Au total, grâce aux prêts alloués ce jour, auxquels viennent s’ajouter ceux que les institutions financières européennes et internationales ont accordés ces dernières années, des travaux seront effectués dans plus de 9 000 écoles. Le plan pour les écoles, de même que la collaboration économique entre les acteurs du secteur, reposent notamment sur des systèmes informatiques avancés qui fournissent une cartographie complète des bâtiments scolaires de l’ensemble du pays et permettent le suivi des travaux (accessibles sous une forme géoréférencée et qui ont le statut de données publiques), considérés comme un modèle d’excellence au niveau européen.