Les zones rurales devraient bénéficier d’investissements dans les communications, l’agriculture et la protection de la nature

Un soutien est apporté à la plus grande centrale solaire d’Europe

Le Conseil d’administration de la BEI a abordé le renforcement du soutien à l’action en faveur du climat et aux investissements durables

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 4,8 milliards d’EUR de nouveaux financements. Ces financements permettront notamment d’appuyer des projets destinés à améliorer les communications dans les zones rurales, à accroître les investissements du secteur privé visant à soutenir l’action pour le climat et à accélérer la transition vers des énergies propres, entre autres grâce à un soutien à la plus grande centrale solaire d’Europe.

Lors de sa réunion mensuelle à Luxembourg, le Conseil d’administration de la BEI a aussi débattu de propositions ambitieuses destinées à renforcer le soutien de la banque de l’UE à l’action en faveur du climat et à une gestion durable de l’environnement.

« La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour l’Europe et la banque de l’UE. Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement a accepté de financer en partie la plus grande centrale solaire d’Europe, ainsi que des énergies propres et des dispositifs d’atténuation des crues en Europe. Nous avons aussi examiné des propositions ambitieuses visant à accroître le soutien de la BEI en faveur du climat et des investissements durables dans les années à venir », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« L’Europe doit redoubler d’efforts pour faire face au réchauffement climatique et rester un chef de file mondial de l’action en faveur du climat. La BEI est la banque climatique de l’Europe et l’un des principaux bailleurs de fonds pour les projets liés au climat. Nous nous réjouissons de travailler main dans la main avec la Commission européenne pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de climat », a ajouté le président Hoyer.

Augmentation des investissements pour faire face aux changements climatiques et assurer la viabilité environnementale

Conscient des importants investissements nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et garantir des infrastructures neutres pour le climat et résistantes aux effets des changements climatiques, le Conseil d’administration de la BEI a débattu des propositions détaillées visant à intensifier l’incidence de l’engagement de la BEI. Ces propositions comprennent de nouveaux investissements pour assurer une transition juste vers un avenir sobre en carbone et l’achèvement de l’alignement des activités de la banque de l’UE sur les objectifs fixés à Paris en 2015.

Les propositions devraient être finalisées dans les mois qui viennent.