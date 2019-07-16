- Les zones rurales devraient bénéficier d’investissements dans les communications, l’agriculture et la protection de la nature
- Un soutien est apporté à la plus grande centrale solaire d’Europe
- Le Conseil d’administration de la BEI a abordé le renforcement du soutien à l’action en faveur du climat et aux investissements durables
La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 4,8 milliards d’EUR de nouveaux financements. Ces financements permettront notamment d’appuyer des projets destinés à améliorer les communications dans les zones rurales, à accroître les investissements du secteur privé visant à soutenir l’action pour le climat et à accélérer la transition vers des énergies propres, entre autres grâce à un soutien à la plus grande centrale solaire d’Europe.
Lors de sa réunion mensuelle à Luxembourg, le Conseil d’administration de la BEI a aussi débattu de propositions ambitieuses destinées à renforcer le soutien de la banque de l’UE à l’action en faveur du climat et à une gestion durable de l’environnement.
« La lutte contre les changements climatiques est une priorité pour l’Europe et la banque de l’UE. Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement a accepté de financer en partie la plus grande centrale solaire d’Europe, ainsi que des énergies propres et des dispositifs d’atténuation des crues en Europe. Nous avons aussi examiné des propositions ambitieuses visant à accroître le soutien de la BEI en faveur du climat et des investissements durables dans les années à venir », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.
« L’Europe doit redoubler d’efforts pour faire face au réchauffement climatique et rester un chef de file mondial de l’action en faveur du climat. La BEI est la banque climatique de l’Europe et l’un des principaux bailleurs de fonds pour les projets liés au climat. Nous nous réjouissons de travailler main dans la main avec la Commission européenne pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de climat », a ajouté le président Hoyer.
Augmentation des investissements pour faire face aux changements climatiques et assurer la viabilité environnementale
Conscient des importants investissements nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et garantir des infrastructures neutres pour le climat et résistantes aux effets des changements climatiques, le Conseil d’administration de la BEI a débattu des propositions détaillées visant à intensifier l’incidence de l’engagement de la BEI. Ces propositions comprennent de nouveaux investissements pour assurer une transition juste vers un avenir sobre en carbone et l’achèvement de l’alignement des activités de la banque de l’UE sur les objectifs fixés à Paris en 2015.
Les propositions devraient être finalisées dans les mois qui viennent.
Réponse aux défis des régions rurales
Les nouveaux investissements à long terme financés par la BEI concernent notamment un réseau d’accès à large bande par fibre optique en Basse-Autriche, l’accès des jeunes agriculteurs aux financements en France, un appui aux investissements agricoles au Portugal, le renforcement de la protection contre les crues en Grèce et l’amélioration de la gestion de l’eau destinée à l’agriculture en République tchèque.
La BEI soutiendra également des exploitations agricoles du secteur privé en Zambie et des entreprises œuvrant pour la protection de la nature qui aident des communautés rurales en Afrique australe.
Intensification du transport durable et gestion des encombrements de la circulation
Les navetteurs, les transporteurs de fret et les voyageurs de quatre pays bénéficieront d’investissements dans les transports approuvés par le Conseil d’administration de la BEI. Ces investissements incluent l’acquisition de nouveaux trains interurbains en Pologne, l’amélioration de l’accès autoroutier à Varsovie et la réhabilitation des voies navigables intérieures et de routes sur les principaux axes de transport international en Wallonie.
Amélioration de la gestion des déchets et innovation en matière d’économie circulaire
Deux nouveaux projets amélioreront la gestion des déchets en France. Des installations de traitement des déchets dans le pays seront modernisées pour accroître le recyclage, réduire le bruit et améliorer le traitement des déchets. Une nouvelle structure de valorisation énergétique des déchets à grande échelle produira de l’énergie propre à partir des poubelles du Grand Paris.
Un autre projet permettra aux compagnies italiennes de services collectifs d’augmenter leurs investissements dans l’économie circulaire, l’action en faveur du climat et des aménagements liés aux énergies propres.
Amélioration d’établissements scolaires et augmentation des logements sociaux
Les étudiants de la Guadeloupe bénéficieront d’un nouvel investissement appuyé par la BEI destiné à renforcer les infrastructures scolaires sur cette île française. Le Conseil d’administration a aussi approuvé le financement de logements abordables et sociaux à Vienne et en Basse-Autriche.
Garantie d’un accès aux financements pour le secteur privé
Des financements ciblés pour des projets en faveur du climat en Pologne, des investissements dans le tourisme en Italie et une participation en fonds propres au Portugal, ainsi que des programmes de prêt en Autriche, en Espagne et en Allemagne, figurent parmi le nouveau soutien au secteur privé de 847 millions d’EUR approuvé par la BEI.
Ce soutien comprend des prêts directs et de nouvelles lignes de crédit dédiées qui seront gérées par des banques locales et des partenaires financiers.
934 millions d’EUR d’investissements soutenus au titre du Plan d’investissement pour l’Europe
Sept projets approuvés aujourd’hui par le Conseil d’administration de la BEI seront garantis par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier financier du plan Juncker.