La Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement réaffirment leur engagement conjoint lors d’une réunion de haut niveau à Helsinki.

Les deux banques coopéreront étroitement en matière de climat et d’environnement dans une perspective d’avenir.

Une réunion de haut niveau s’est tenue avec les dirigeants de la Banque nordique d’investissement (NIB) à Helsinki cette semaine en marge de la visite du Comité de direction de la BEI. La coopération entre les deux institutions multilatérales remonte aux années 80 et a encore été renforcée en 2014 avec l’entrée en vigueur d’un protocole d’accord.

Commentaires de Werner Hoyer, président de la BEI : « Nos deux institutions poursuivront leur coopération fructueuse. Plus précisément, notre collaboration ciblera davantage le climat, l’économie circulaire et la durabilité, et mettra particulièrement l’accent sur les secteurs de l’énergie et du logement, des domaines qui figurent tous au rang des grandes priorités des pays nordiques. »

Commentaires de Henrik Normann, président-directeur général de la Banque nordique d’investissement : « La viabilité environnementale est l’une des pierres angulaires de la mission de la Banque nordique d’investissement, qui est de financer des projets qui améliorent la productivité et sont bénéfiques pour l’environnement des pays nordiques et baltes. Cette collaboration et cet engagement positifs avec la BEI permettront certainement de renforcer l’incidence de la finance durable. »

Parmi les domaines prioritaires, qui sont déjà soulignés dans le protocole d’accord de 2014, figurent les investissements durables en matière de climat et d’environnement. La coopération en la matière a été intense ces dernières années, tant sur le plan institutionnel qu’opérationnel.