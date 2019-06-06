Le groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et HSBC France signent aujourd’hui deux accords financiers majeurs destinés à renforcer significativement les prêts aux entreprises françaises.

Le premier accord porte sur une ligne de crédit de 250 millions d’euros accordée par la BEI à HSBC France qui permettra à la filiale française d’HSBC de prêter jusqu’à 500 millions d’euros à des PME et des MidCaps à des taux préférentiels. En particulier, HSBC France a souhaité que l’enveloppe globale soit utilisée sur le financement de projets « verts » pour un minimum de 100 millions d’euros. Ces projets pourront concerner à la fois des entreprises dont l’activité participe à la transition énergétique et des entreprises de tous secteurs qui développent des projets pour adapter leur business model aux défis de la transition. Les critères de qualification des projets « verts » se feront sur la base de la taxinomie TEEC (Greenfin) du gouvernement français.

Le second accord porte sur une garantie financière de 200 millions d’euros consentie à HSBC France par le Fonds européen d’investissement, la filiale du groupe BEI dédiée au financement des PME. La garantie couvrira 50% des montants des prêts accordés par HSBC France qui pourra ainsi dédier une enveloppe globale de 400 millions d’euros aux PME innovantes.

Cette garantie s’inscrit dans le cadre du programme européen InnovFin pour les PME innovantes, une initiative qui découle du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI : European Fund for Strategic Investments) - aussi appelé « Plan Juncker » - afin de faciliter l’investissement vers les entreprises innovantes, souvent jugées plus risquées.

HSBC France financera des projets d’innovation qui respecteront les critères d’éligibilité du FEI avec une attention particulière sur les projets relatifs à la digitalisation et la transition écologique des PME et de leurs écosystèmes.

Ces accords prennent une dimension toute particulière dans un contexte où :

Selon une étude menée par HSBC[1], 59% des clients des clients Mid Caps pensent qu’adopter des pratiques durables va améliorer leur croissance et leur profitabilité.

Selon les conclusions d’une seconde étude de Kantar TNS mandatée par HSBC, l’accès au financement est le premier frein avancé par les clients MidCaps d’HSBC France à leur investissement pour un développement plus durable.

Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes, a déclaré : « Je me réjouis que le plan Juncker soit associé à ce premier accord entre le groupe BEI et HSBC France. Grâce au soutien du plan Juncker, près de 240 000 startups, PME et entreprises de taille intermédiaire françaises ont déjà bénéficié de financements à des conditions favorables. J'encourage fortement les entrepreneurs français à tirer parti de ces nouvelles sources de financement pour développer leurs activités. »

« C’est la première fois que le groupe BEI signe une opération avec HSBC France, se félicite Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Elle est emblématique des deux grandes priorités de la BEI en France : le financement de la transition énergétique et de l’innovation ».

« Le programme de garantie InnovFin mis en place par la Commission Européenne dans le cadre du « Plan Juncker » est un instrument qui démontre depuis l’origine son efficacité en facilitant la prise de risque pour financer l’innovation des PME et construire l’Europe de demain », déclare Pier-Luigi Gilibert, directeur général du FEI.

« Dans un monde qui se transforme profondément, il est de notre responsabilité de mobiliser tous les moyens et partenariats publics et privés, pour accompagner durablement l’ensemble de nos entreprises, avec une attention particulière pour nos PMEs. Nous sommes très heureux de ces deux grands partenariats qui s’inscrivent dans le cadre des initiatives récentes de l’Europe et de la France, avec notamment la création de France Transition Ecologique. » a déclaré Jean Beunardeau, Directeur Général d’HSBC France.

Jacques Sourbier, Directeur de la banque d’entreprises de HSBC France a souligné « Grâce à ces deux dispositifs, nous allons pouvoir accompagner nos PMEs et ETIs avec deux enveloppes qui représentent un potentiel de 900 millions d’euros de crédits d’investissements bonifiés. C’est l’une des réponses opérationnelles que nous souhaitons apporter à nos chefs d’entreprises et leurs écosystèmes, d’autres partenariats sur l’innovation, la digitalisation et la transition énergétique ayant par ailleurs été développés. ».

À propos de HSBC France

HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 290 points de vente sur le territoire national et plus de 8 000 collaborateurs, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d’entreprises.

À propos d’InnovFin

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Le dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » propose, jusqu’en 2020, une série de produits sur mesure qui permettront de mettre à disposition des financements à l’appui de projets de recherche et d’innovation (R-I) menés par des entreprises de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs d’infrastructures de recherche.

À propos du Plan Juncker

Le plan d’investissement, ou Plan Juncker, vise principalement à renforcer les investissements européens pour créer des emplois et de la croissance. Il vise, en effet, à faire une utilisation plus intelligente des ressources financières nouvelles et existantes, en supprimant les obstacles à l’investissement, en apportant de la visibilité et une assistance technique aux projets d’investissement. Le plan d’investissement produit déjà des résultats. Les projets et conventions de financement approuvés jusqu’à présent au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, EFSI, le cœur du Plan Juncker, devraient mobiliser au total 398.6 milliards d’euros d’investissements dans 28 États membres et soutenir quelque 949 000 PME. La France est le premier pays bénéficiaire des investissements du Plan Juncker en valeur absolue, avec 68,7 milliards d’euros mobilisés.

