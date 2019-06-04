Edmond de Rothschild présente Pearl Infrastructure Capital S.C.A., RAIF (ci-après « Pearl Infrastructure »), son nouveau fonds de Private Equity, en partenariat avec l’équipe de gestion Pearl Advisory.

Une stratégie d’investissement à impact environnemental positif dans les infrastructures environnementales européennes qui répond aux enjeux actuels de la transition écologique et énergétique et de l’économie circulaire.

Pearl Infrastructure accueille comme investisseurs stratégiques la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du « Plan Juncker » et la Banque des Territoires.

Edmond de Rothschild et Pearl Advisory annoncent le premier closing de Pearl Infrastructure, un fonds spécialisé dans les infrastructures environnementales européennes sur la thématique de la transition énergétique et environnementale (investissements en equity majoritaire uniquement) avec 162 millions d’euros de souscriptions provenant d’une gamme diversifiée d’investisseurs institutionnels.

Pearl Infrastructure reçoit le soutien financier de deux investisseurs stratégiques, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à hauteur de 30 millions d’euros chacun, aux côtés d’autres investisseurs institutionnels français et européens ainsi que le groupe Edmond de Rothschild. L’intervention de la BEI s’opère dans le cadre du fonds européen pour les investissements stratégiques, aussi appelé « Plan Juncker ».

La création de Pearl Infrastructure répond à un double enjeu : l’augmentation des besoins de financement des industriels et des collectivités locales pour moderniser et optimiser des infrastructures vétustes et répondre aux contraintes règlementaires européennes grandissantes en matière environnementale.

Johnny El Hachem, CEO d’Edmond de Rothschild Private Equity, déclare : « Notre Groupe est historiquement présent dans les infrastructures européennes. En alignement total avec nos convictions et notre expertise, notre initiative à travers la stratégie Pearl Infrastructure vise à soutenir et à accompagner, de façon durable et pérenne, la transformation des entreprises vers une meilleure gestion de leurs ressources, leur permettant ainsi de renforcer leur compétitivité ».

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, explique : « la BEI, banque de l’Union Européenne a fait de la lutte contre le changement climatique l’une de ses grandes priorités stratégiques.

La création du fonds Pearl rappelle que face à l’ampleur des besoins financiers nécessaires au financement de la transition énergétique l’alliance des investisseurs publics et privés est une nécessité ».

« La Banque des Territoires a souhaité renforcer sa capacité d’intervention au service de la transition énergétique et écologique dans les secteurs de l’eau ainsi que dans la gestion et la valorisation des déchets. Pearl Infrastructure va investir dans des projets qui font partie des axes majeurs de la politique environnementale en France car les collectivités et les industriels doivent maintenant répondre aux défis liés au déploiement et au renouvellement de ces infrastructures sur tous les territoires concernés. A travers cet engagement et en tant qu’investisseur stratégique dans le fonds, la Banque des Territoires va ainsi accélérer le rythme de ses investissements pour accompagner la transformation des infrastructures environnementales et promouvoir ainsi une meilleure utilisation des ressources » déclare Philippe Leroy, directeur investissements Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires.

Labélisé TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat)[1] selon les critères du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Pearl Infrastructure s’inscrit résolument dans une démarche d’investissement responsable à long terme. Le lancement de ce fonds inédit est également le reflet de l’engagement pris par le groupe Edmond de Rothschild en faveur de l’investissement responsable, un engagement qui se traduit par un objectif de performance globale et non exclusivement financier, en alignant la création de valeur sociale, environnementale et économique représentant les trois piliers du développement durable.

Jean-Christophe Guimard, Directeur Général de Pearl Advisory, précise : « Pearl Infrastructure dispose d’une équipe expérimentée constituée de professionnels reconnus, issus du secteur des utilités environnementales disposant chacun d’une expérience de plus de 25 ans dans les énergies renouvelables, la valorisation des déchets ou la gestion du cycle de l’eau. Notre équipe, constituée de 9 personnes (15 sont prévues pour la fin de l’année), dispose d’une capacité unique pour investir dans des projets en Europe et en optimiser la valeur économique et environnementale en mobilisant notamment les synergies entres les domaines de l’énergie, des déchets et de l’eau. »

Forte d’un pipeline de projets travaillé depuis plus d’un an, l’équipe est désormais prête à déployer le fonds. Pearl Infrastructure cible 12-15 actifs représentant des investissements en equity de 15 à 40 millions d’euros, dans des sociétés de projets axées principalement sur trois thématiques (l’eau, la gestion des déchets, la production d’énergie renouvelable), des actifs principalement Greenfield mais aussi Early Brownfield basés sur des technologies matures. S’appuyant sur une capacité d’origination unique reposant sur un accès privilégié aux opérateurs, industriels et municipalités, les actifs investis auront tous vocation à contribuer aux enjeux du changement climatique et de l’économie circulaire.

Pearl Infrastructure vise un montant d’engagements total de 250 millions d’euros levés pour la fin 2019.

[1] Le label TEEC change de dénomination et va devenir le label « Greenfin