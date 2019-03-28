600 millions d’EUR de prêts d’amorçage-investissement par an mis à la disposition des entreprises européennes innovantes par la banque de l’UE

Plus de 25 000 emplois de haute qualité soutenus

Un énorme potentiel de croissance pour le marché européen des financements à risque, au vu du retard sur les États-Unis

La banque de l’UE demeure le principal fournisseur de prêts d’amorçage-investissement en Europe : elle octroie 600 millions d’EUR de financements à long terme par an à des entreprises à forte intensité d’innovation. Depuis le lancement de ses opérations de prêts d’amorçage-investissement il y a trois ans, la Banque a fourni plus de 1,8 milliard d’EUR à des entreprises de secteurs tels que les sciences de la vie, la robotique ou l’intelligence artificielle. Ces investissements devraient générer plus de 25 500 emplois de haute qualité et environ 16 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans des activités de recherche-développement en Europe.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un instrument de financement sans équivalent qui soutient les entreprises hautement innovantes en phase de démarrage, actives dans des secteurs technologiques de pointe. Il associe les avantages d’un prêt à long terme à un modèle de rémunération fondé sur la performance de l’entreprise. Ce type d’opération contribue à renforcer le capital économique de l’emprunteur sans diluer la participation des investisseurs existants ou des fondateurs. Élaboré il y a trois ans pour répondre aux besoins du marché, le produit bénéficie de la garantie du budget de l’UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe. Le soutien du FEIS a permis à la BEI d’élargir considérablement son utilisation de prêts d’amorçage-investissement.

« Si nous voulons que l’Europe rattrape les États-Unis dans le domaine du financement de l’innovation, qu’elle reste compétitive et qu’elle crée plus de champions européens, nous devons soutenir ses entreprises les plus innovantes et ses technologies de pointe. C’est ce que nous avons commencé à faire avec succès grâce à la solution de prêt d’amorçage-investissement de la BEI », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation, des sciences et du numérique. « Cependant, la demande de financements à risque et, partant, le potentiel de croissance de ce secteur restent énormes en Europe. En tant que banque de l’UE, nous continuerons à investir à l’appui d’une Europe compétitive et innovante. »