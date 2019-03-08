Aerogen prévoit d’élargir ses activités de recherche et de production dans le domaine des technologies médicales.

70 entreprises participent au premier événement sectoriel itinérant de la BEI et de l’Ibec consacré au financement des entreprises.

Un nouvel appui important de la BEI pour l’innovation des entreprises irlandaises est attendu dans les mois à venir.

Les investissements dans les technologies médicales que prévoit d’effectuer l’entreprise Aerogen basée à Galway vont être soutenus par un prêt de 30 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, mis en avant lors du premier événement sectoriel sur le financement des entreprises organisé par la BEI et l’Ibec

Des représentants de 70 entreprises de technologies médicales de Galway et d’autres villes d’Irlande ont pu découvrir comment de nouveaux produits financiers permettent de surmonter les difficultés qui freinent les investissements ayant trait à l’innovation et de saisir toutes les opportunités d’expansion.

Le nouveau prêt destiné à Aerogen est le premier prêt direct accordé à une entreprise de technologies médicales dans le cadre du programme de 150 millions d’EUR de la BEI consacré au financement des entreprises irlandaises. Grâce à ce programme, la Banque européenne d’investissement peut, pour la première fois, octroyer des prêts directs à des entreprises de taille intermédiaire dans tout le pays et rationaliser l’instruction des demandes de financement.

« Le nouveau prêt de 30 millions d’EUR signé entre la Banque européenne d’investissement et Aerogen est le premier financement direct à l’appui des technologies médicales relevant du programme rationalisé de prêt de la BEI pour les entreprises d’Irlande. Ces ressources permettront à la fois d’améliorer les traitements médicaux utilisant les technologies d’Aerogen et de créer de nouveaux emplois spécialisés à Galway. Dans le sillage de cet accord, nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’Ibec et d’autres partenaires en Irlande pour permettre à d’autres entreprises de premier plan du pays de bénéficier de financements au titre du programme et nous comptons annoncer prochainement un nouvel appui en faveur de grandes entreprises irlandaises de technologies médicales », a déclaré Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Commentaire de Sinead Keogh, qui dirige l’association irlandaise représentant le secteur des technologies médicales : « Le dynamique secteur irlandais des technologies médicales joue un rôle de premier plan à l’échelle mondiale dans la mise au point de technologies innovantes qui permettent de sauver et de transformer des vies. Ce secteur est mondialement reconnu pour son potentiel de croissance : rien que sur les quinze derniers mois, il affiche 316 millions d’EUR d’investissements étrangers directs, avec 2 300 emplois créés et 178 millions d’EUR de financements levés par des jeunes pousses. Nous sommes ravis d’accueillir parmi nous, aujourd’hui à Galway, une délégation de hauts responsables de la plus grande institution financière au monde, la Banque européenne d’investissement. D’après les derniers chiffres disponibles, la BEI a investi 1 milliard d’EUR en Irlande en 2017, et une formidable occasion s’offre ici aux jeunes pousses du secteur des technologies médicales de découvrir comment elles peuvent bénéficier de ces possibilités de financement pour réussir. »

Soutenir les nouvelles technologies médicales et la création d’emplois à Galway

Aerogen est spécialisée dans les technologies d’administration de médicaments par aérosol haute efficacité, qui permettent de réduire à la fois la prise de médicaments et le nombre d’admissions à l’hôpital. Le prêt de la BEI contribuera à financer plus de 60 millions d’EUR de nouveaux investissements effectués par Aerogen. L’entreprise, qui est leader mondial dans les dispositifs d’administration de médicaments, élargira ainsi ses travaux de recherche-développement sur les nouvelles technologies médicales et agrandira ses installations de production à Galway.

« Au cours des 20 dernières années, Aerogen a inventé de nouvelles technologies médicales grâce à ses travaux de recherche de pointe et est ainsi devenue l’un des leaders mondiaux des dispositifs d’administration de médicaments par aérosol. Ce nouveau financement de la Banque européenne d’investissement qui reflète les besoins de ressources financières spécifiques des entreprises en croissance va permettre à notre société de poursuivre son expansion et de mettre au point des traitements de nouvelle génération », a affirmé John Power, PDG et fondateur d’Aerogen.

Ce nouveau concours de la BEI aidera à accélérer le développement de l’activité d’Aerogen et à renforcer plus avant les travaux de recherche-développement de l’entreprise, y compris dans les domaines pharmaceutiques spécialisés. Cinquante nouveaux emplois devraient être créés à Galway après l’agrandissement des installations de recherche et de production d’Aerogen financée par le nouveau prêt de la BEI.

La BEI et l’Ibec organisent des événements itinérants pour déployer le programme dans toute l’Irlande

Pour faire en sorte qu’un plus grand nombre d’entreprises irlandaises puissent bénéficier des fonds mis à disposition par la BEI, cette dernière va organiser, en collaboration avec l’Ibec, des événements dans toute l’Irlande afin de présenter les détails du nouveau programme de financement et de mettre en avant les avantages du nouveau programme de prêts directs dans différents secteurs.

La BEI travaille également en étroite collaboration avec les autorités irlandaises, Enterprise Ireland et des conseillers en financement d’entreprise dans tout le pays afin de mieux faire connaître les nouveaux produits financiers conçus pour répondre aux besoins des entreprises irlandaises de divers secteurs ainsi que des entreprises les plus vulnérables aux conséquences du Brexit.

La Banque européenne d’investissement, la première banque publique internationale au monde, a mis à disposition l’année dernière près de 1 milliard d’EUR à l’appui d’investissements dans des projets d'infrastructure et dans le secteur privé en Irlande.