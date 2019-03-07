Pour la seule année 2018, le Groupe BEI a soutenu la croissance économique et sociale et les infrastructures hongroises à hauteur de 891 millions d’EUR.

Cinquième année record consécutive pour le Fonds européen d’investissement (FEI) en Hongrie, son intervention financière y ayant doublé (en glissement annuel) pour atteindre 144 millions d’EUR.

Montant record de 355,4 millions d’EUR signé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) ; 225 millions d’EUR de financements visant à accélérer la cohésion des régions hongroises

En 2018, le groupe Banque européenne d’investissement a soutenu la croissance économique et sociale et l'aménagement d’infrastructures vitales en Hongrie à hauteur de 891 millions d’EUR. Les transports, l’énergie, le secteur social et les infrastructures urbaines ont été parmi les principaux moteurs des activités du Groupe BEI en Hongrie. Ce fut une année record pour les activités du Fonds européen d’investissement en Hongrie, ainsi que pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

En 2018, l’intervention financière du Groupe BEI en Hongrie, constituée de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de prises de participation et de garanties du FEI, a atteint 747 millions d’EUR et 144 millions d’EUR respectivement, un record pour le FEI en Hongrie et une augmentation de 104,7 % sur un an.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « Le Groupe BEI continue d’apporter un soutien en prise directe avec l'activité sur le terrain à l'intention de la Hongrie et de l’accélération de son développement économique et social. Par rapport à 2017, la BEI a intensifié ses activités dans le pays et financé des projets bénéficiant à la fois à la population et aux entreprises hongroises. La Banque se réjouit de ces deux records – la cinquième année consécutive pour les activités du FEI en Hongrie et le niveau inégalé des prêts accordés au titre du FEIS. Les financements de la BEI ont permis de soutenir la mise en œuvre de différents projets liés, notamment, à la modernisation d’installations aéroportuaires, à l’application de l’intelligence artificielle dans l’industrie automobile, à l’amélioration de la qualité de l’air, au renforcement du réseau électrique national, à l’accès simplifié à l’enseignement universitaire et à l’accessibilité accrue des prêts pour les PME. La BEI est ravie et fière de soutenir le développement d’une Hongrie moderne et j’attends avec impatience les résultats pour l’année 2019. »

Les investissements de la BEI en Hongrie se sont intensifiés pour atteindre 747 millions d’EUR

L’activité de prêt de la BEI en Hongrie a progressé de 6,4 % en glissement annuel, s’établissant à 747 millions d’EUR pour dix projets réalisés dans le pays. Les concours du Groupe BEI ont visé principalement les secteurs des transports (276 millions d’EUR), de l’énergie (146 millions d’EUR), des affaires sociales (142 millions d’EUR) et des infrastructures urbaines (85 millions d’EUR).

Les étudiants hongrois ont également bénéficié des activités de la BEI, la banque de l’UE ayant signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec Diakhitel pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur grâce à des prêts assortis de conditions favorables permettant de financer les droits d’inscription et les frais de logement pendant les études.

Afin d’accélérer encore le développement économique de la Hongrie et la cohésion des régions du pays, la BEI a par ailleurs approuvé six opérations d’un montant de 225 millions d’EUR dans le cadre de son programme d’aide à la cohésion en Hongrie pour 2014-2020 (725 millions d’EUR). Ces projets contribuent notamment à la réalisation des objectifs de cohésion dans le secteur tertiaire et dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, des transports, du développement urbain, de la gestion des déchets solides et de l’efficacité énergétique.

Pour la cinquième année consécutive, le FEI apporte un soutien record à l’emploi et aux PME en Hongrie

Cinquième record consécutif battu en Hongrie pour le FEI qui a plus que doublé ses opérations de financement par rapport à 2017, passant de 70,1 à 144 millions d’EUR. Le FEI a contribué à la croissance économique du pays en soutenant neuf projets, portant sur 6 000 PME hongroises et quelque 63 000 emplois. Les opérations du FEI en Hongrie devraient mobiliser plus de 608 millions d’EUR d’investissements.

Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

En 2018, la BEI a établi un nouveau record en Hongrie en signant des accords de prêt au titre du FEIS pour 355,4 millions d’EUR, soit le montant le plus élevé à ce jour. Des opérations ont été approuvées au titre du FEIS pour un montant de 548 millions d’EUR, ce qui devrait contribuer à mobiliser 2,4 milliards de financements au total, rien qu’en Hongrie.

Les investissements réalisés dans le cadre du FEIS contribueront à renforcer la compétitivité des entreprises hongroises sur les plans européen et mondial, à encourager les Hongrois à participer aux efforts de l’Europe en matière de recherche-développement et d’innovation, à améliorer la qualité de l’air et des systèmes de chauffage et à relever le niveau de confort des voyageurs tout en maintenant des normes de sécurité élevées dans le plus grand aéroport du pays.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier financier du « Plan Juncker ». Il a été lancé en 2015 par la Commission européenne et la BEI pour attirer des investissements publics et privés dans des projets présentant un risque plus élevé que celui qui est habituellement accepté dans le cadre des activités de prêt de la BEI.

Les services de conseil de la BEI continuent d’apporter une aide précieuse dans des secteurs très variés, allant des PME aux trains à grande vitesse.

Les services de conseil de la Banque européenne d’investissement ont continué à fournir une assistance aux contreparties hongroises. À ce jour, la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) a reçu 21 demandes de conseil. Elle collabore avec la banque hongroise de développement, MFB, pour développer des services de conseil et promouvoir l’acquisition de connaissances et de meilleures pratiques en la matière. En collaboration avec la MFB, la BEI s’emploie à mettre en place un service de conseil et d’appui spécifique pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans d’investissement.

Parallèlement, l’EIAH travaille au développement de la Plateforme de conseil et d’investissement de Visegrad, conçue pour mobiliser des ressources dans les pays du groupe du même nom à l’appui de projets d’investissement, notamment celui ayant trait à la liaison ferroviaire à grande vitesse entre les capitales de ces pays.

Parmi les autres services de conseil actifs en Hongrie figurent le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (Elena), avec deux projets en cours visant à mobiliser 233 millions d’EUR, le dispositif Conseils en instruments financiers, l’initiative d’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers) et le dispositif InnovFin – Conseils.