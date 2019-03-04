Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe Iliad et Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque de l’Union européenne ont célébré aujourd’hui 10 années de partenariat par la mise en place d’un nouveau financement de 300 millions d’euros, soutenu par le Plan d’Investissement pour l’Europe, ou Plan Juncker, pour l’expansion du réseau fibre d’Iliad en France.

Cet accord de financement a été signé ce jour à 25 mètres de profondeur dans un ancien abri antiatomique transformé en data center par Iliad et symbole du savoir-faire du Groupe et du futur numérique européen souverain.

Par cet accord, Iliad renforce ainsi son statut de 1er opérateur alternatif sur la fibre optique. Avec ses 3 000 salariés dédiés à la fibre optique, le Groupe participe quotidiennement à l’aménagement du territoire y compris dans les zones les moins denses et rurales à travers les Réseaux d’Initiative Publique (RIP). Iliad compte plus d’1 million d’abonnés Fibre répartis sur 10 millions de prises raccordables dans plus de 90 départements et confirme son objectif de disposer de 20 millions de prises raccordables à la fibre à fin 2022.

Avec ce nouveau prêt portant à 850 millions d’euros les financements apportés à Iliad depuis 2009, la BEI a décidé de continuer à accompagner le Groupe dans le déploiement de son réseau fibre dans l’ensemble du pays.

« La poursuite de notre partenariat avec le Groupe Iliad est un signal fort de l’engagement de la banque de l’Union Européenne pour soutenir l’innovation, le numérique et l’accès de tous les territoires au Très Haut Débit, ce qui constitue un soutien important de l’Europe en faveur des entreprises et des habitants situés au cœur des territoires », a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI.

Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré: « Je me réjouis de la signature de cet accord dans le cadre du Plan Juncker, qui soutient l’un des acteurs français de la fibre. Cet accord va contribuer à améliorer le déploiement du numérique en France, et par là même la cohésion de nos territoires. »

« Nous remercions la BEI pour son soutien au cours de ces 10 dernières années qui permet à Iliad de relever le défi du déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire et de confirmer son statut de 1er opérateur alternatif français sur la fibre » s’est félicité Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe Iliad.