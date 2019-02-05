La BEI finance la stratégie de RDI de Cikautxo en lui accordant un prêt de 26 millions d’EUR dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe

La coopérative basque développera de nouvelles technologies afin d’encourager l’adoption de véhicules hybrides et électriques et mettra en place des processus de production plus efficaces et respectueux de l’environnement.

Le projet comprend des investissements qui contribueront à l’augmentation de la capacité de production de l’entreprise dans ses usines en Espagne et dans d’autres pays de l’UE.

Impact sur l’emploi : la mise en œuvre du projet s’étalera jusqu’en 2021 et nécessitera l’embauche de plus de 600 personnes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va contribuer au financement de la stratégie d’innovation de l’entreprise espagnole Cikautxo, spécialisée dans la production de composants en plastique et en caoutchouc pour le secteur automobile. Coopérative industrielle intégrée à Mondragon Corporation, Cikautxo va mettre en place de nouveaux processus de production plus durables favorisant le développement de produits innovants, qui permettront de construire des véhicules moins polluants. Pour ce faire, elle pourra compter sur le soutien de la BEI. Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Iñigo Laskurain, directeur général de Cikautxo, ont signé à Berriatua (dans la province de Biscaye) l’accord relatif au prêt de 26 millions d’EUR octroyé par la BEI dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Le financement accordé par la banque de l’UE permettra à Cikautxo de réaliser les investissements en RDI dont elle a besoin dans son centre de Berriatua (province de Biscaye), où se situe son siège social. L’objectif est de mener des recherches dans les domaines de l’efficacité des carburants et de l’allègement des pièces automobiles afin de stimuler le développement de véhicules électriques ou équipés de moteurs moins polluants. L’entreprise mettra en place de nouveaux processus de production qui favoriseront la production au moyen de matériaux recyclables en remplacement du caoutchouc.

L’appui de la BEI permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production au sein de l’UE, non seulement dans ses usines espagnoles, mais aussi dans les régions relevant de l’objectif de convergence, comme la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie. La stratégie d’innovation et de croissance de Cikautxo porte également sur les appareils médicaux et les équipements électroménagers, secteurs auxquels l’entreprise consacre une partie de sa production. Le projet aura des retombées positives sur la création d’emplois, car il nécessite l’embauche de plus de 600 personnes au cours des quatre années de la phase de mise en œuvre.

Lors de la cérémonie de signature, au siège de l’entreprise à Berriatua, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné « le double impact, économique et environnemental, de cet accord qui témoigne de la volonté de la BEI d’œuvrer pour l’avenir des entreprises qui ont besoin d’investissements massifs dans l’innovation pour garantir leur compétitivité et continuer à croître. C’est également le signe de notre engagement solide à l’égard d’une croissance durable du point de vue économique et environnemental, en appuyant des processus de production plus efficaces et en contribuant au développement de technologies qui garantissent une place de chef de file espagnol et européen au sein d’un secteur automobile plus respectueux de l’environnement. »

Pour sa part, Iñigo Laskurain a mis en avant « l’importance de cette opération, qui permettra à la coopérative de continuer à investir dans des solutions et produits nouveaux qui lui permettent de maintenir sa position de chef de file dans des secteurs où elle est aujourd’hui une référence européenne et mondiale. »

L’accord entre la BEI et Cikautxo a été signé dans le cadre du programme de prêts pour les ETI d’Espagne et du Portugal, un programme de financement de la BEI spécifiquement destiné aux entreprises de taille intermédiaire (comptant jusqu’à 3 000 employés). Grâce au soutien du plan d’investissement pour l’Europe, cette ligne de crédit permet d’appuyer les investissements visant des projets qui, par leur structure ou leur nature, présentent un profil de risque plus élevé et contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi.