La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 40 millions d’euros à la coopérative Sodiaal pour accompagner le financement de son programme de Recherche et Développement. L’opération s’inscrit dans le cadre des actions du fonds européen d’investissement stratégique (FEIS), aussi appelé « Plan Juncker ».

Sodiaal, première coopérative laitière en France et troisième en Europe compte

20 000 sociétaires et transforme 4,7 milliards de litres de lait dans 70 sites industriels en France. Elle valorise le lait de ses adhérents sur tous les segments de la chaîne de valeur laitière : lait de consommation/crème/beurre, fromages, ingrédients laitiers et nutrition spécialisée. L’ensemble du projet de R&D auquel participe la BEI représentera un montant global de 80 millions d’euros investis sur la période 2018-2021.

« Ce financement illustre notre volonté de privilégier la montée en gamme de notre mix-produit, conformément à notre plan de transformation stratégique #Value, précise Jorge Boucas, le Directeur général de Sodiaal. Il nous permettra de développer nos activités de recherche et développement pour nos marchés européens et mondiaux et accompagnera plus particulièrement le développement de notre nouveau centre de recherche situé à Rennes en Bretagne au cœur de la Milk Valley ». La coopérative focalisera ses efforts sur les domaines de la nutrition infantile, de la fonctionnalisation des composants laitiers, des technologies de transformation et des nouveaux modes de conditionnement des produits alimentaires, tout en renforçant ses coopérations avec les instituts de recherche publiques et privés.

« Cet investissement de la BEI – qui est la banque de l’Union européenne – rappelle que l’Europe a fait du financement de l’innovation une des priorités de son action, explique le Vice-Président de la BEI, Ambroise Fayolle. L’Europe souhaite aussi s’engager pleinement en faveur du développement de l’agriculture, à la fois pour soutenir la filière mais également les consommateurs européens : après Roullier en 2018, Sodiaal est la seconde entreprise en France financée par la BEI dans le cadre du programme de prêts en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie en Europe, qui s’élève à 400 millions d’euros ».

Cyrille Lachèvre, c.lachevre@ext.eib.org, +352 4379 73984 / Gsm : +33 6 20 42 12 08