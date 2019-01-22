La BEI prête 55 millions d’EUR à l’entreprise portugaise SONAE MC en faveur de ses magasins d’alimentation, qui englobent une chaîne d’hypermarchés et de supermarchés.

Ce financement de la BEI permettra un gain d’efficacité énergétique dans les magasins de cette entreprise, tout en promouvant le recours aux énergies renouvelables.

Cet accord devrait soutenir la création de plus de 1 200 emplois lors de la phase de mise en œuvre du projet.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un prêt de 55 millions d'EUR avec SONAE MC afin de financer les investissements que cette entreprise entend réaliser pour réduire l’impact environnemental de ses commerces alimentaires de détail. Grâce à cet accord, SONAE MC – leader du marché de l’épicerie de détail au Portugal et propriétaire des magasins Continente, Continente Modelo et Continente Bom Dia – mettra en place de nouvelles technologies qui amélioreront la gestion durable de l'environnement. Ce prêt de la BEI contribuera à rénover les installations techniques des magasins en introduisant du matériel plus efficace sur le plan énergétique, ainsi que des nouvelles technologies de production d'électricité et de gestion des déchets.

C’est à Matosinhos (dans la région de Porto) que Emma Navarro, vice-présidente de la BEI et Rui Almeida, directeur financier de SONAE MC, ont signé l’accord ce jour. Ce financement de la BEI a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous l’appellation de « plan Juncker » et il permet au Groupe BEI d’augmenter sa capacité de financement de projets d’investissement qui offrent une forte valeur ajoutée, à l’instar du présent projet qui promeut l’utilisation efficace des ressources, la cohésion sociale et territoriale et la création d’emplois. En particulier, ce projet exigera l’embauche de plus de 1 200 personnes au cours de la phase de mise en œuvre[1].

Lors de la cérémonie de signature tenue à Matosinhos, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné que : « Ce projet est un très bon exemple des priorités de la Banque au Portugal : investir en faveur de l’innovation à l’appui de de l’action pour le climat et favoriser la cohésion, l’emploi et la croissance économique. L’accord signé aujourd'hui aura un fort impact environnemental positif et apportera une contribution non négligeable à la lutte contre les changements climatiques en réduisant la consommation d'énergie et en permettant le recours à des énergies renouvelables. »

Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, des sciences et de l’innovation, s’est exprimé en ces termes : « Ce nouvel accord au titre du plan Juncker montre que la réalisation de nos ambitieux objectifs européens de transition énergétique et d’action en faveur du climat engendre également la création de nouveaux emplois. Voilà un projet dont nous pouvons être fiers et je suis très heureux que l’UE, via le plan Juncker, puisse s’y associer. »

Rui Almeida, directeur financier de Sonae MC, a fait la déclaration suivante : « Cet investissement représente une importante contribution à la réalisation de la politique proactive de développement durable de Sonae MC, il reflète nos préoccupations dans un domaine qui constitue un pilier stratégique de notre activité. Fortement axé sur l’innovation, ce projet consolidera la position de chef de file de Sonae MC sur le front de l’écologie, en dopant sa contribution à une empreinte environnementale globale durable, sur la voie d'une économie sans carbone et d’un monde sans déchets. »

La modernisation des commerces alimentaires de détail de SONAE MC permettra de réduire la consommation d'électricité de 10 % grâce à l’installation de matériel plus efficace et à la mise en place de technologies de suivi et de gestion de l’énergie. Les systèmes réfrigérants seront rénovés, contribuant ainsi à l’utilisation efficace de l’énergie et réduisant l’impact environnemental des gaz à effet de serre. La consommation d’eau baissera également grâce à l’installation de nouveaux systèmes de gestion de l’eau. En outre, les magasins assumeront environ 8 % de leurs besoins en électricité en utilisant des sources d'énergie renouvelables. Les investissements relatifs aux déchets permettront de recycler et de récupérer jusqu’à 24 % de la totalité des déchets alimentaires générés. Le projet contribuera à développer le marché des véhicules électriques car les parkings des magasins seront équipés d’environ 680 stations de charge pour voitures électriques, ce qui sera certainement apprécié des clients soucieux de l’environnement. L’investissement admissible, pour ce projet, s’élève à 110 millions d’EUR, à répartir entre juillet 2018 et juin 2022.

Pour Sonae MC, ce financement a toute son importance, en outre, car il lui permet de diversifier ses sources de financement en lui donnant accès à des prêts de plus longue durée (12 ans au maximum), à des conditions concurrentielles.