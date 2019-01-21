La Plateforme européenne de conseil en investissement aidera la CMZRB à mettre en place un mécanisme d’investissement spécifique visant à surmonter les obstacles de marché et à encourager la mise en œuvre de davantage de projets liés à l’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Česká záruční a rozvojová banka (Banque tchèque de garantie et de développement - CMZRB) ont convenu que la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH selon son acronyme anglais) aiderait la CMZRB à élaborer un mécanisme d’investissement à l’appui de mesures d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment en République tchèque.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « Par la mise en place d’un mécanisme d’investissement dédié à la rénovation énergétique des bâtiments, géré par la CMZRB, la BEI entend renforcer son soutien aux promoteurs de projets locaux et aux entreprises de services énergétiques. »

Malgré leur énorme potentiel en matière d’économies d’énergie et de création d’emplois, les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent encore être entravés par un certain nombre d’obstacles techniques, financiers, budgétaires ou comportementaux. Le soutien de l’EIAH annoncé ce jour contribuera à la conception et au développement d’un mécanisme d’investissement innovant qui visera à stimuler le potentiel de financement de mesures d’économie d’énergie sous la forme de contrats de performance énergétique (CPE) et de contrats liés à la performance (CP).

Ce mécanisme tentera de lever les principaux obstacles de marché en fournissant un financement durable à long terme aux entreprises de services énergétiques, en couvrant les risques de défaillance et de performance liés aux contrats CPE et CP, et en soutenant les meilleures pratiques et la normalisation des contrats.

Cette approche novatrice, conduite par la CMZRB, associe des acteurs importants du marché de l’efficacité énergétique en République tchèque et sera soutenue par les spécialistes des services de conseil de la BEI. « Singulièrement, cette coopération permettra de soutenir des mesures économiquement viables et durables, garantissant des économies d’énergie spécifiques », a déclaré Jiří Jirásek, président du conseil d’administration de la CMZRB. Et il ajoute : « Le rôle de notre banque sera d’interconnecter les ressources financières de la BEI, de banques commerciales et des Fonds structurels européens allouées à la République tchèque (dans le cadre du programme opérationnel du CEI) et d’assurer ainsi le financement à long terme et à des conditions préférentielles de projets publics et privés liés à l’efficacité énergétique. »

Le soutien à l’accroissement des investissements liés à l’efficacité énergétique est une priorité pour la BEI et s’inscrit dans le droit fil des stratégies de l’UE. L’efficacité énergétique contribue à la lutte contre le changement climatique, à la réduction des coûts et au renforcement de la compétitivité. Investir dans l’efficacité énergétique contribue en outre à créer un nombre considérable d’emplois potentiels. La Banque soutient des projets qui permettront d’atteindre l’objectif de l’UE qui consiste à augmenter l’efficacité énergétique de 32 % dans l’Union européenne d’ici à 2020.

Ce soutien est apporté par des experts de la BEI dans le cadre de la Plateforme européenne de conseil en investissement, un élément clé du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « Plan Juncker ») qui vise à stimuler les investissements indispensables dans les pays européens.