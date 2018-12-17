La Banque européenne d'investissement (BEI) investit 50 millions d’EUR dans le fonds allemand de capital-risque coparion, dont la taille totale est ainsi portée à 275 millions d’EUR. Ce financement de la BEI a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier majeur du Plan d’investissement pour l’Europe, dans lequel le Groupe BEI et la Commission européenne interviennent en tant que partenaires stratégiques pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Peter Altmaier, ministre fédéral allemand de l’économie, a commenté l’opération : « Je me félicite vivement de la participation de la Banque européenne d'investissement dans le fonds de capital-risque coparion, laquelle s’inscrit dans le droit fil de l'initiative de soutien aux jeunes pousses à laquelle j’ai récemment donné le coup d’envoi. Le fonds est hébergé par le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’énergie et la Kreditanstalt für Wiederaufbau. Il s’agit là d’un signal très positif pour l’ensemble des créateurs et créatrices d’entreprise de notre pays, qui ont un besoin urgent de capital de croissance pour leurs jeunes pousses innovantes. »

« Les financements dans les tout premiers stades de développement constituent souvent une difficulté de taille pour les jeunes pousses », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable du FEIS. « Ces financements sont pourtant essentiels pour faire en sorte que des idées très innovantes et parfois risquées puissent aboutir au bénéfice des citoyens et de l’économie en Europe. coparion est l’un des principaux investisseurs sur le marché allemand du capital-risque, et nous nous réjouissons que la BEI soit en mesure d’appuyer l’activité du fonds avec le soutien du FEIS. »

Günther H. Oettinger, commissaire européen au budget et aux ressources humaines, s’est exprimé à son tour : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques permet à de jeunes pousses prometteuses de disposer des financements nécessaires pour transformer leurs idées en projets concrets. Je suis très heureux de la conclusion de cette nouvelle opération dans le cadre du Plan Juncker et j’espère voir dans les prochains mois d’autres d’accords de ce type en Allemagne. »

« La participation de la BEI est un succès majeur pour coparion et témoigne de l’excellent travail du fonds de co-investissement depuis sa création par la KfW et le ministère fédéral allemand de l’économie il y a trois ans. Nous souhaitons voir d’autres investisseurs suivre l’exemple de la BEI et investir davantage dans les fonds de capital-risque. KfW Capital investit en tant qu’investisseur institutionnel dans des fonds européens de capital-risque, avec le soutien du fonds spécial ERP, facilitant ainsi l’accès au capital-risque des entreprises technologiques innovantes en phase de croissance », a déclaré Jörg Goschin, directeur de la nouvelle filiale de la KfW, KfW Capital, qui a repris les activités de capital-investissement au 15 octobre 2018.

coparion a été créé en 2016 par le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’énergie et la KfW. Depuis cette date, coparion investit avec succès dans de jeunes pousses innovantes et de jeunes entreprises technologiques et il est déjà un acteur important du marché du capital-risque. En tant que fonds de co-investissement, coparion investit toujours dans des entreprises en phase de croissance aux côtés d’au moins un autre investisseur privé et double ainsi le volume des ressources disponibles. La participation de la BEI portera le volume d’investissement à au moins 550 millions d’EUR.