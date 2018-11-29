Première intervention directe de la BEI à l’appui d’une entreprise de biotechnologie irlandaise

Nuritas va renforcer l’utilisation unique de l’intelligence artificielle pour améliorer les soins de santé au niveau mondial grâce à de meilleurs traitements et à une meilleure prévention

La Banque européenne d’investissement a accordé ce jour un prêt de 30 millions d’EUR à l’appui d’investissements que Nuritas, une société de biotechnologie basée à Dublin, entend réaliser afin d’accroître et d’accélérer encore le développement de l’intelligence artificielle et de l’analyse ADN pour améliorer la santé dans le monde. Première intervention directe de la BEI en faveur d’une entreprise de biotechnologie irlandaise, ce nouveau prêt permettra à Nuritas d’accéder au financement par tranche requis pour accélérer le développement de cette entreprise en pleine croissance.

Les futurs investissements de la société, appuyés par la BEI, permettront de stimuler le développement de nouvelles thérapies dans des domaines d’intérêt, tels que la lutte contre le vieillissement, les anti-inflammatoires et le traitement du diabète.

« La découverte de produits de santé peut être fortement accélérée grâce à l’intelligence artificielle, comme l’a déjà démontré Nuritas avec PeptAIde, le premier lancement de produit réalisé par l’entreprise cette année. Au cours de l’audit préalable qu’elle a réalisé ces derniers mois, la BEI a été impressionnée par Nuritas et son utilisation novatrice de la technologie, ainsi que par le nombre d’opérations internationales déjà réalisées. Elle est aujourd’hui la première entreprise de biotechnologie irlandaise à bénéficier de l’intervention de la BEI au titre de son Mécanisme de financement de la croissance. La Banque de l’UE a pour objectif de trouver des entreprises innovantes et à forte croissance pour faire en sorte qu’elles puissent accéder à un financement à long terme dans le cadre de ce nouveau mécanisme. Et Nuritas répond parfaitement à ce profil. La BEI se réjouit de collaborer avec d’autres entreprises semblables pour qu’elles puissent aussi bénéficier d’un financement à long terme dans le cadre de cette nouvelle initiative. Ce nouveau prêt de 30 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement permettra à Nuritas de se développer et de commercialiser ses produits encore plus rapidement », a déclaré Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« L’intervention de la Banque européenne d’investissement à l’appui de Nuritas me réjouit, alors que nous progressons rapidement dans la réalisation de notre mission qui vise à avoir des incidences positives sur la vie de milliards de personnes dans le monde entier », a déclaré Emmet Browne, PDG de Nuritas. « En tant qu’entreprise européenne, et fière de l’être, Nuritas est ravie d’être la première société de biotechnologie irlandaise à bénéficier d’un soutien aussi éclairé qui témoigne réellement de la volonté des régions de stimuler une véritable innovation de rupture. Nous avons déjà bénéficié d’investissements remarquables et intelligents sur trois continents, notamment de l’État irlandais par l’intermédiaire d’Enterprise Ireland. La reconnaissance de l’Union européenne par le biais de ce mécanisme nous permet d’accélérer la mise en œuvre de notre stratégie actuelle tout en renforçant considérablement nos capacités dans de nouveaux domaines tels que la recherche de molécules novatrices ».

« Nous sommes honorés d’aller de l’avant ensemble, après des mois d’audit préalable approfondi. Pour Nuritas, l’appui non négligeable de la BEI constitue une marque de confiance extrêmement significative, sachant que très peu de candidats remplissent les critères d’audit rigoureux associés à un mécanisme de cette importance », a déclaré Greg Stafford, le directeur financier de Nuritas.

Transformer l’analyse de milliards de molécules pour améliorer la santé

Depuis le début de ses activités en 2014, Nuritas a mis au point ses propres systèmes d’intelligence artificielle et d’analyse ADN pour améliorer considérablement l’analyse précise des molécules et des peptides dans les aliments. Cette nouvelle technologie est beaucoup plus rapide et d’une précision inégalée par rapport aux méthodes de recherche classique.

La première entreprise irlandaise à bénéficier d’une intervention de la BEI

Nuritas est la première entreprise de biotechnologie irlandaise à bénéficier du nouveau dispositif de financement de la Banque européenne d’investissement, le Mécanisme de financement de la croissance européenne.